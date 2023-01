Autoestrada em Espanha: começaram a “chover” notas de 50 euros

Notas a voar de 50 euros? Os acidentes acontecem e, além da chapa, infelizmente às vezes também se registam vítimas. Mas numa autoestrada em Espanha aconteceu algo que não é muito comum.

Após a colisão de dois veículos, começaram a chover notas de 50 euros. Saiba o que aconteceu e veja o vídeo.

Indivíduo transportava 20 mil euros em notas de 50 euros

De acordo com as informações, tudo aconteceu na passada segunda-feira, quando dois carros colidiram na autoestrada 7, na cidade espanhola de Marbella, em Málaga.

Aparentemente era apenas (e infelizmente) mais um acidente, mas aconteceu algo diferente. Do que se sabe, um dos ocupantes de uma viatura transportava um saco com 20 mil euros em dinheiro vivo. Na sequência do acidente, a mala abriu-se e as notas, todas de 50 euros, "voaram" pelas janelas do carro. O vento ajudou a espalhar o dinheiro.

Na internet circulam já vários vídeos que mostram o momento. Segundo revela o JN, os operadores do serviço de emergência 112-Andalucía mobilizaram para o local a Guarda Civil, a Polícia Nacional e a Polícia Local de Marbella, bem como o serviço de manutenção rodoviária da Direção-Geral de Trânsito (DGT).

Segundo revela o jornal local "Cadena Ser", em Espanha é possível transportar até 20 mil euros em dinheiro vivo. Nesse sentido, o valor que estava a ser transportado estava dentro dos limites legais em Espanha, da quantidade de dinheiro que pode ser transportado.