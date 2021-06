O universo Windows e Microsoft está a atravessar uma verdadeira revolução. A gigante do software tem algo de completamente novo para apresentar, sem que tenha adiantado muito sobre o que está a preparar.

Os rumores acumulam-se e há já mais informação. A própria Microsoft veio agora, discretamente, agitar as águas, ao definir a data para o fim do suporte para o Windows 10. É em 2025 e até lá muito tem de surgir.

Microsoft declarou a morte do Windows 10

Quando apresentou o Windows 10 em 2015, a Microsoft definiu que este seria a última versão deste sistema a ser lançada. As novidades iriam ser constante, mas esta era definitiva e tudo estaria baseado no que este poderá oferecer aos utilizadores.

A última Build foi o momento em que tudo foi mudado, com o próprio Satya Nadella a abrir o jogo e falar da mudança que vai chegar em breve. Este focou-se no que esta nova plataforma e a sua loja de apps poderá oferecer aos programadores e a todos os que a usarem.

Uma data que vai chegar em 2025

As pequenas dicas e as pequenas informações têm surgido de forma constante, falando por um lado no Windows 11 e por outro no Sun Valley, com o que este será. Agora, e de forma muito discreta e quase em segredo, a Microsoft acabou por confirmar tudo.

Na página de suporte do Windows 10, surge agora o fim do suporte deste sistema. Acontecerá no dia 14 de outubro de 2025 e afetará as versões Home e Pro. Até agora, apenas as versões do Windows 10 estavam com data de fim de suporte definida e estabelecida.

O 11 será o novo número onde tudo se centra

Esta data marca um ciclo de 10 anos, igual ao que a Microsoft tem estabelecido para as versões anteriores do Windows. Assim, este fim de ciclo está coerente com o que a gigante do software tem aplicado no passado.

Com esta informação, fica quase certo que o Windows 11 vai existir e surgirá em breve. No dia 24 de junho pelas 11 horas (16:00 em Lisboa), surgirá a grande novidade, já apresentada numa imagem em que o 11 está presente. Até lá, podem ver o vídeo apresentado pela Microsoft, que tem a duração de… 11 minutos.