Há algo de muito importante a ser preparado pela Microsoft para o dia 24. Começou com uma mensagem do seu CEO, Satya Nadella, na última Build e ficou firmado com uma publicação no Twitter, que marcava a data do evento onde será apresentada.

A especulação começou nesse mesmo dia, com várias frentes a apontarem para a chegada do Windows 11. Claro que a já conhecida atualização do final de 2021 não ficou esquecida, com muitos a acreditarem que a Sun Valley. Agora, com novas provas, a confusão ficou ainda maior. Windows 11 ou Sun Valley?

PUB

A Microsoft tem estado a preparar o seu evento de dia 24, onde vai revelar o futuro do Windows, tenha ele o nome que tiver. A marca tem deixado pequenas dicas sobre o que poderá estar a chegar, sem nunca avançar o que está a criar.

As provas são contraditórias e apontam para qualquer uma das possibilidades. Uma delas surgiu e mostrou que o nome da próxima versão poderá bem ser a esperada Sun Valley. Numa página de suporte da Microsoft surge este nome.

Nessa página aparece uma referência clara à versão Sun Valley ao lado do próprio Windows 10. A página foi, entretanto, alterada e estas referências desapareceram. Ainda assim, fica claro que a Microsoft entende que esta nova versão estará ao lado do Windows 10.

Pouco tempo depois, e a contradizer aquilo que tinha publicado, a Microsoft aparentemente voltou-se de novo para o Windows 11. Aqui as provas são muito mais discretas, mas estão presentes. Um vídeo publicado pretendia acalmar quem espera a novidade de dia 24.

Este vídeo baseia-se no som do arranque das últimas versões do Windows, mas abrandado a 4.000%. Ora este vídeo tem a particularidade de ter precisamente 11 minutos e no final ter uma sombra numa janela onde pode ser visto o número 11. Há também várias paisagens do por do sol (Sun Valley).

Podem ser apenas teorias sem fundamento ou provas que insistimos em ver onde não existem, mas a verdade é que há algo importante a ser preparado. Será já no dia 24 e nesse momento a Microsoft revelará tudo o que é o futuro do Windows 11 ou do Sun Valley, ou outro qualquer nome que tenha.