Na última Build da Microsoft, o seu CEO revelou que o Windows irá em breve mudar muito. A confirmação desta mudança surgiu dias depois, com o anúncio de um evento especial para este sistema operativo, tendo ficado no ar muitas dúvidas.

Com muitas certezas a apontarem para a chegada do Windows 11, é hora da Microsoft começar a preparar o seu lançamento. O primeiro passo dado parece ter sido o congelamento de novas builds do programa Insiders para manter segredo.

Não há ainda nenhuma confirmação ou certeza de que o Windows 11 será uma realidade. A Microsoft revelou que tem uma novidade importante para apresentar sobre o Windows, mas sem revelar muito mais do que este ponto importante.

Tudo aponta para que seja uma mudança completa, associada à versão Sun Valley, mas que deverá resultar num sistema completamente diferente. O fim do Windows 10 X levará à fusão destes sistemas, o que pode bem resultar numa nova versão do sistema da Microsoft.

De forma quase silenciosa, a Microsoft resolveu colocar em pausa as builds do Windows 10 do programa Insiders. Segundo a justificação apresentada, a Microsoft estará apenas a testar o seu “servicing pipeline”, com atualizações cumulativas.

Claro que estes testes são necessários, mas os utilizadores esperavam que começassem a surgir novidades. O Programa Insiders tem acesso antecipado a todas as novidades e assim era esperado que estas surgissem mais cedo do que seria esperado.

A Microsoft deverá estar agora a fundir o código de todos os seus desenvolvimentos da versão Sun Valley com o restante código. Estas novidades têm estado ausentes das builds, para assim se prepararem para a apresentação que acontece no dia 24 de junho.

Esta ausência de novas builds do programa Insiders deve manter-se até ao dia 24, para assim todas as novidades estarem salvaguardadas. Apenas nesse dia tudo será revelado e o novo Windows 11 (ou outro nome) será mostrado, com todas as suas novidades.