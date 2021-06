Apple muda a interface do iCloud Mail na web

De quando em vez, a Apple dá uma volta pelas suas aplicações e renova as interfaces, funcionalidades e interligações com o restante ecossistema. Assim, das mais recentes novidades, destaca-se a alteração que a empresa de Cupertino levou a cabo na interface para a versão web do iCloud Mail.

Conforme mostramos a seguir, a empresa estará a passar do tradicional colorido para um look&feel mais próximo das alterações que os utilizadores estão a experimentar no macOS Big Sur.

Apple lava a cara ao iCloud Mail Web

Até agora, a versão do iCloud Mail na web oferecia uma interface com elementos que lembram a época do iOS 7. Isso está a mudar nesta aplicação e poderá alastrar a outras, mas para já ainda não demos conta. É possível que a Apple faça uma evolução ao longo das semanas, até porque esta novidade ainda está na plataforma beta do Mail.

A nova versão é mais moderna e incorpora diversos recursos já disponíveis na versão anterior. No entanto, pode-se destacar que as regras para automatizar a organização não estão disponíveis.

Claro, por enquanto é uma versão beta e a Apple ainda pode fazer alterações até à versão final.

Ainda não sabemos quando é que esta nova versão do iCloud Mail na web estará disponível. Pode demorar semanas ou meses. Talvez a Apple espere pela disponibilidade das suas atualizações, incluindo iOS 15 e macOS Monterey, no outono. Contudo, isso não é tecnicamente obrigatório.

Para testar a nova interface do iCloud Mail na web, vá para beta.icloud.com e entre com seu ID Apple e deixe-se guiar. Vamos estar atentos para perceber se esta é uma tendência aos vários serviços web que a empresa tem disponíveis, sem esquecer, claro, o Apple Music.