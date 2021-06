Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Porque não pode a Huawei usar o Android e pode usar o Windows?

Olá, Gostaria de saber porque motivo a Huawei viu o SO Android e os serviços da Google banidos dos seus smartphones e tablets, após sanções dos EUA, mas no entanto os computadores da Huawei têm o SO Windows da Microsoft? Cumprimentos A.N.

Resposta:

A.N.,

Apenas a administração dos EUA saberá responder a essa pergunta, mas há alguns pontos que podem explicar esta situação e esta diferença de tratamento.

O Android é um sistema aberto aos fabricantes e que estes podem personalizar com apps e com algumas definições e código adicional.

Já no caso do Windows esta é uma situação que não acontece e os OEMs apenas têm acesso a uma versão fechada e que não podem olhar ou adicionar o que quer que seja.

As apps dos fabricantes existem, mas podem ser removidas a qualquer momento e não têm a mesma integração com o SO.

Assim, poderá bem ser esta a razão para que o bloqueio seja diferente e dirigido. De qualquer modo, com a chegada do HarmonyOS, a Huawei tem acesso agora a um sistema próprio e que controla da forma que necessita.

[Respondido por Pedro Simões]

Como remover o atalho de um canal do Telegram?

Olá bom dia, gostaria de saber se é possivel eliminar de vez um atalho de um grupo do telegram do ecrã inicial. Sem querer coloquei o atalho no ecrã inicial mas não consigo eliminar definitivamente, dá para fazer “dismiss” mas não eliminar em definitivo, ou seja, sempre que recebo uma mensage desse referido grupo lá aparece o icone no ecrã inicial. Com os melhores cumprimentos, António Santos

Resposta:

António,

Testámos agora mesmo esta situação e parece ser simples de remover esse atalho no ecrã do seu smartphone.

Basta que carregue nesse ícone por uns segundos e vai surgir uma opção que lhe dá acesso a eliminar esse atalho.

Escolha a opção Eliminar e rapidamente esse ícone do atalho irá desaparecer. Quando chegarem novas mensagens, este atalho não será novamente criado.

[Respondido por Pedro Simões]

O que se passa com a app MB Way no meu smartphone?

Boa tarde Preciso de ajuda! Estou experimentando muitas dificuldades com a aplicação MB Way. Ao entrar na aplicação bloqueia sempre na página “Tratamento dos dados pessoais”, conforme poderão verificar na gravação no ficheiro que anexei. Já tentei de tudo!: Parar a aplicação e inicializá-la

Limpar a cache

Reinstalei 4 ou 5 vezes

Desinstalei algumas outras aplicações que acedem ao sistema, como antivírus, software de limpeza, etc. – Talvez estivessem a atrapalhar…

Reinicializar o próprio smartphone. Consigo entrar na aplicação através do menu que pende diretamente do ícone (com 4 operações possíveis),mas desde que a aplicação passe pela página “Tratamento dos dados pessoais”, bloqueia logo! Já contactei a SIBS sem grande sucesso (Dizem que o meu smartphone não deve ser suportado…), mas eu usei a aplicação durante 2 anos sem problemas, agora sem perceber porquê, não consigo abri-la!… O que poderá ser agora? Tenho um smartphone UMIDIGI F1 com Android 9 Aguardo o vosso feedback com alguma ajuda Cumprimentos Ricardo Santos

Resposta:

Ricardo,

A resposta da SIBS é a “resposta fácil”. Se por um lado a preocupação da equipa de desenvolvimento é ter a maior abrangência possível na compatibilidade de diferentes modelos, por outro lado é também esse o “refúgio” deles quando existem problemas.

No entanto, desinstalei a app no meu smartphone para passar pelo processo de configuração, e a verdade é que não passei pela página que refere, de “Tratamento dos dados pessoais”. Tive simplesmente que introduzir o número de telefone e a password, aceitar o acesso à localização, colocar o código de confirmação recebido via SMS, e aceitar o acesso aos contactos. Após estes passos, a configuração ficou terminada e a aplicação ficou pronta a utilizar.

Portanto, certifique-se que a app tem todas as permissões necessárias para a sua operação.

À parte disto, há algo que poderá tentar: instalar a versão imediatamente anterior àquela onde lhe começaram a surgir os problemas. É possível que os problemas que tem estejam a ocorrer desde final de março, data do lançamento da versão atual.

Para isso, poderá recorrer a uma plataforma com o apkmonk.com, e fazer o download de uma versão anterior à versão 2.8.1, na esperança de ser possível utilizar a app considerando que não se trata da versão mais recente:

https://www.apkmonk.com/app/pt.sibs.android.mbway/#previous

O conhecido aptoide também tem disponíveis versões anteriores para o MB Way:

Deixo apenas a ressalva que nenhum destes sítios é oficial, e portanto o grau de confiança será inferior à Play Store. No entanto, têm boa reputação e não creio que haja qualquer tipo de manipulação nas versões anteriores do apk disponibilizadas.

[Respondido por Hugo Cura]

Que cliente de email me recomendam usar no smartphone?

Boa tarde Pretendia saber qual a melhor app de mail para este aparelho sem ser o Gmail ou o Outlook. A do Gmail não gosto e a do Outlook tenho o mail profissional e não quero misturar Obrigado José Rosa

Resposta:

José,

Existem muitas apps que pode usar para ler o seu email no smartphone, que pensamos ser um Android.

A grande maioria dos utilizadores opta pela app Gmail ou pelo Outlook, sendo essas as mais usadas e as mais conhecidas.

Uma vez que não quer usar essas 2, deixamos abaixo 2 propostas que pode analisar:

Naturalmente que poderá escolher qualquer outra, da longa lista que a Play Store lhe oferece.

Por fim, há ainda a possibilidade de usar a que o seu fabricante lhe deixou no smartphone. Muitas marcas têm os seus clientes de email próprio e essas são muitas vezes excelentes opções.

[Respondido por Pedro Simões]

O som do meu Windows está com problemas porquê?

Boa Tarde Pplware, Eu tenho um computador portátil HP Envy com Windows 10 que foi recentemente formatado numa loja de informática, entre outras coisas. Uma das primeiras coisas que reparei, foi que o perfil dos auscutadores é o mesmo do perfil das colunas, coisa que não era anteriormente. Quando utilizava as colunas tinha um determinado volume e assim que introduzia aos auscutadores o volume mudava para o último volume utilizado pelos auscutadores, e agora já não o faz. Fui procurar e parece que como o sistema na parte do áudio, em vez de haver um perfil para as colunas e outro para os auscutadores, só há um perfil para ambos que aparece como colunas/auscutadores. Pelo que consegui procurar, aconselhavam a instalar o programa/driver Realtek HD Audio Manager, que creio era o que tinha antes da formatação, ao invés do que tenho agora, que veio da formatação do computador que é o IDT High Definition Audio CODEC. O problema é de facto do IDT High Definition Audio CODEC que tenho em vez do Realtek HD Audio Manager? Se for para instalar o Realtek HD Audio Manager, como o faço? Não consegui encontrar nenhuma fonte que me parecesse confiável para o programa e a informação disponível era desatualizada, ou duvidosa, que ia desde instalar o programa em modo de compatibilidade a andar a desinstalar o IDT High Definition Audio CODEC no Device Manager, coisas que nunca gosto de fazer sozinho e sem ajuda profissional para o caso de dar asneira. Cumprimentos, José Ribeiro

Resposta:

José,

O resultado que obteve na pesquisa que fez está correto. O chip de som Realtek é o mais popular que existe, e como tal existem diversos softwares capazes de fazer a gestão de som associada a esse chip, uns melhores ou mais completos que outros.

O que é certo é que, para o fazer, terá mesmo que passar pelos passos de substituir o controlador que tem atualmente, o que poderá implicar exatamente o que referiu. Quanto a isto, nada a fazer, é assim que funciona.

Depois, no que respeita a arranjar o controlador+software que faz a gestão que pretende, o meu primeiro palpite é começar por procurar nos drivers disponibilizados pela própria HP para o modelo de computador que tem.

Não sei qual o modelo exato que tem, pelo que terá de ser o José a pesquisar por “Software e drivers”, recorrendo ao número de série do seu computador, utilizando para isso esta página:

É suposto que, após colocar o número de série do seu computador, apareçam listados os diversos componentes, onde poderá fazer o download dos drivers/software adequados para o sistema de áudio.

É natural que as lojas de informática não façam um trabalho a este nível aquando de uma nova instalação, pois é bastante mais trabalhoso e minucioso, além de ter sempre a possibilidade de um driver ser muito antigo (mais antigo do fornecido pelo Windows Update) e deixado de ser atualizado pelo próprio fabricante.

[Respondido por Hugo Cura]

Como remover este ransomware do meu PC?

Venho por este meio vos contactar porque tenho um problema no meu pc que passo a citar: Meu pc foi infectado com um vírus o qual me encriptou os meus ficheiros com a extensão “paas”. Gostaria de saber se existe alguma forma de solucionar problema pois meus ficheiros de imagem video office musica ficaram impossibilitados de aceder Com os melhores cumprimentos Carlos Batista

Resposta:

Carlos,

O PAAS trata-se de um ransomware recente e conhecido, que tem andado com forte incidência nas últimas 2/3 semanas.

Por essa razão, as ferramentas para reverter o “estrago” ainda não são muitas, mas já há algumas instruções para o fazer manualmente, recorrendo a ferramentas gratuitas.

Deixo um exemplo de um vídeo com todas as instruções necessárias para o fazer:

Há bastantes relatos positivos acerca das instruções presentes nesse vídeo, pelo que, não tendo como verificar a sua eficácia, é informação suficiente para que o possamos sugerir.

Mesmo que não consiga reverter os ficheiros afetados utilizando esse guia, não desista e continue a pesquisar mais sobre como o fazer, é natural que em breve surjam métodos mais simples e eficazes.

[Respondido por Hugo Cura]

Devo preocupar-me com esta chamada que recebi?

Olá, Hoje recebi uma chamada estranha a qual me deixou preocupado, fiz pesquisa na net e verifiquei que o assunto foi abordado no vosso site, assim passo a descrever: Recebi uma chamada do nº de telefone 234004713, desconfiei uma vez que a pessoa identicou-se como sendo de uma empresa que já não me recorde o nome, de seguida disse-me, “estou a falar com o senhor José” eu disse que sim, de seguida disse-me “já vi que está ocupado depois ligo-lhe mais tarde”, achei estranho uma vez que, quando nós estámos ocupados é que informámos se poderá ligar mais tarde e também pelo fato de saber o meu nome completo relacionado com meu nº de telemóvel. Fiz pesquisa na net sobre o referido nº e obtive a informação de chamada spm. Uma vez que já fui burlado pela plataforma Mbway, agora desconfio de tudo. Estou preocupado com esta ocorrência. Agradecia a vossa amabilidade e disponibilidade afim de eu ficar esclarecido sobre o assunto. Cumprimentos José

Resposta:

José,

De facto, essa abordagem com um “possível cliente” não é habitual, mas talvez tivesse razão para isso.

Em todo o caso, pelas pesquisas que fizemos, esse número poderá estar relacionado com um seguro de saúde da AMI. Talvez isto lhe diga alguma coisa, dependendo se já teve ou não contacto com esta entidade.

No entanto, mesmo considerando que se poderá tratar de uma tentativa de burla ou o que for, por atender uma chamada nunca sofrerá consequências diretas do que quer que seja, mas a verdade é que ser cauteloso “nunca fez mal a ninguém”. Há também aquela velha máxima que “ninguém dá nada a ninguém”, portanto, começar por estar de pé atrás é uma abordagem segura.

[Respondido por Hugo Cura]