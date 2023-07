Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo automatizar as respostas no Android?

Olá a todos. Aproveito para elogiar o vosso excelente trabalho. Um bem hajam. Por questões profissionais, necessitava de ter uma aplicação para android que automatizasse mensagens (para um número razoável de pessoas a determinadas horas por semana) e que me pudesse enviar automaticamente uma mensagem quando não pudesse atender, tanto no telemóvel, como no WhatsApp. Aconselham alguma aplicação para android que cumpra este fim? Muito obrigado 😊 Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís, o que pretende é, de facto, um processo complexo e que não acredito que exista isoladamente numa app, mas provavelmente apenas associado a um serviço de subscrição.

No entanto, e falando principalmente do Android, há apps que são autênticos canivetes suíços, com recursos para fazer o que pretende. O problema é que a “arte” está do lado do utilizador, pois a app é simplesmente o canivete.

Falo da app Tasker: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm

Esta app é capaz de desencadear ações mediante determinadas condições, e com parâmetros específicos de entrada. Tem tudo para fazer o que precisa, apenas a questão do WhatsApp poderá ter algumas restrições.

Fica o desafio.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Será que consigo carregar o portátil com um powerbank?

Bom dia, É possível carregar um portátil Asus (Modelo A541U) com um powerbank? Se sim este serve? power bank urban factory 30000 mah? Não vai haver problema com a voltagem? Obrigado, Abraço Ricardo Lopes

Resposta:

Ricardo,

A situação de usar um powerbank para carregar um computador portátil é cada vez mais frequente e usada por muitos utilizadores.

Como é natural, tudo dependerá do powerbank escolhido e a sua potência. No caso do que apresenta, este será mais do que suficiente para fazer essa carga.

Eventualmente a velocidade de carregamento será inferior ao que está habituado, mas o resultado final será, certamente o pretendido.

Apenas alertamos para um pormenor muito importante. O seu portátil parece ter uma porta de carregamento proprietária, ou pelo menos não o normal USB.

Este será um problema se ligar o cabo USB ao portátil e o quiser carregar, algo que não deverá acontecer.

Assim, deverá encontrar um adaptador que converta de USB para a ficha de carregamento do seu computador portátil, algo que pode ser complicado de encontrar.

[Respondido por Pedro Simões]

Será que o meu smartphone Huawei ainda recebe atualizações?

Boa tarde eu sei que este grupo não é da huawei. Mas queria saber se vocês sabem se o huawei p smart 2021 vai receber emui 11 ou a emui 12. Isto porque já a muito tempo que não recebe actualizações nem software nem de patch segurança. Obrigado. João Santos

Resposta:

João,

O mais provável é que esse smartphone da Huawei tenha terminado já o seu ciclo de atualizações e como tal não receba nem novas versões da EMUI ou atualizações de segurança.

Este smartphone foi elegível para receber a EMUI 12, mas isso poderá ter sido controlado não pela marca, mas sim pelo operador.

A diferença está na origem do seu equipamento, que se tiver vindo fora do controlo do operador poderá receber a atualização de forma rápida e certa.

Se, por outro lado, estiver associado a um operador, esse processo é naturalmente mais lento, e isto se sequer acontecer, visto que o operador normalmente controla este ponto para “os seus” smartphones.

O ideal será também contactar a marca pelo seu fórum e na área dedicada ao P Smart 2021 colocar essa questão

[Respondido por Pedro Simões]

O Windows 10 ainda vai receber novidades?

Olá Pplware, Tenho uma dúvida rápida que certamente vão conseguir responder e que é sobre o Windows 10. Reparei que a versão seguinte, o Windows 11, tem muitas mudanças, em especial no que toca às app do próprio sistema. Em concreto, estava à espera que os separadores do Explorado de ficheiros ficasse disponível nesta versão, algo que parece demorar a acontecer. Assim, pergunto se sabem se o explorador de ficheiro vai receber ou não esta novidade que acredito que dá muito jeito para o dia a dia. Obrigado, Daniel Matias

Resposta:

Olá Daniel,

Do que sabemos, as novidades no Windows 10 parecem estar paradas e toda a equipa da Microsoft está focada no Windows 11 e até já na versão seguinte.

Assim, não contamos que os separadores e outras novidades que já foram reveladas no Windows 11 venham a ser transpostas para a versão anterior.

O ideal, para o seu caso, é fazer a atualização para o Windows 11 e assim ter acesso a todas as novidades que tanto parece apreciar.

[Respondido por Pedro Simões]

Como agendar o envio de SMS no Android?

Bom dia Pplware, Precisa da vossa ajuda para algo que poderá ser ou não simples de fazer no meu smartphone Android. Recebo muitos SMS e preciso de enviar respostas, mas muitas vezes só o posso fazer fora de horas e não queria incomodar as pessoas. Assim, pergunto se há alguma app que possa ser usada para enviar as mensagens agendadas e que assim seja controlado remotamente. Ao mesmo tempo, queria ter a possibilidade de editar essas mesmas mensagens caso me engane, sem esperar que a mensagem seja enviada para a corrigir ou enviar de imediato uma correção. Agradeço a vossa ajuda e todo o tempo dispensado. João Sousa

Resposta:

João,

Provavelmente a app que procura até já está instalada no seu smartphone Android. Falamos da app Mensagens da Google, que permite fazer isso tudo.

Uma das atualizações que recebeu há algum tempo dão a esta app a capacidade de agendar o envio de mensagens e até a sua edição posterior, antes de serem enviadas.

O processo é simples e já o explicámos antes, quando a novidade foi apresentada ao público. Pode ver no link abaixo como esse processo é feito:

[Respondido por Pedro Simões]

