A forma como comunicamos é, por norma, em tempo real. Queremos enviar mensagens e receber de imediato as respostas dos nossos contatos. Claro que em muitos casos este não é um cenário desejado ou sequer possível.

Assim, as apps e serviços de mensagens têm-se adaptado. Uma das mais recentes novidades está no agendamento de mensagens. Se isso já é possível em muitas propostas, passou também a estar disponível na app mensagens da Google. Assim podem agendar o envio de SMS para o horário e dia desejados.

Google quer reinventar o SMS no Android

A Google tem melhorado a sua app de mensagens. Se muitos acham que os SMS estão a cair em desuso, a gigante das pesquisas tem procurado reinventar este serviço, muito à custa do RCS. Estas deixam de depender dos operadores e são agora um serviço que depende da Internet.

Claro que a sua app Mensagens tem evoluído noutras áreas e dá agora a possibilidade aos utilizadores de agendarem as suas mensagens. Estas são assim enviadas como e quando os utilizadores pretendem, sem qualquer limitação.

Agendar o envio mensagens para mais tarde

Esta é uma opção que está na mais recente versão da app. Para a usarem só precisam de abrir o contacto e escrever a mensagem que querem enviar. Depois disso, só precisam de carregar continuamente na seta de envio.

De imediato será mostrada a área de agendamento, com 3 possibilidades já pré-definidas. Podem enviar às 8 da manhã seguinte, às 13h desse mesmo dia ou às 18h do dia seguinte. Caso seja aceitável, escolham uma dessas horas. Caso contrário, devem escolher a opção Escolher data e hora.

Escolher a data e hora do envio de mensagens

No passo seguinte devem definir a data pretendida e também a hora em que a mensagem deverá ser enviada. Podem definir este valor com grande detalhe e para que a mensagem seja enviada no dia e na hora pretendida.

No final é mostrado ao utilizador a hora para que o envio da mensagem foi agendada. Ao terminarem, têm acesso a essa informação e à própria mensagem. Esta pode, até ao momento do envio, ser alterada pelo utilizador.

Podem sempre alterar o definido

Podem ainda realizar mais duas ações sobre esse agendamento. Se tocarem no X presente, vão cancelar o envio da mensagem à hora pretendida. Podem ainda carregar na data/hora definida e reagendar o envio para outro momento no futuro.

É desta forma simples e rápida que podem gerir facilmente o envio de mensagens SMS. Como esperado, só precisam de indicar o que querem enviar e quando o querem fazer. A app da Google trata de tudo no Android, sem qualquer complicação.