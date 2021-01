Primeiro SoC Exynos da Samsung com gráficos AMD deve chegar ainda em 2021

Estamos a assistir a uma corrida louca no que respeita ao segmento hardware no geral e dos processadores para dispositivos móveis em particular. Neste mercado temos marcas como a Qualcomm, MediaTek, HiSilicon e Samsung que se destacam e tentam trazer os melhores componentes para smartphones.

Segundo as notícias mais recentes, o primeiro SoC Exynos da Samsung com gráficos da AMD poderá ver a sua estreia antecipada e chegar já em 2021.

SoC Exynos da Samsung com gráficos AMD pode chegar ainda em 2021

De acordo com as informações, o primeiro processador Exynos da Samsung para dispositivos móveis com gráficos da AMD pode chegar mais cedo ao mercado. Inicialmente os planos ditavam que este chip iria chegar aos smartphones apenas em 2022. No entanto parece que podem chegar já em 2021.

Estes novos dados foram divulgados no Twitter pelo leaker Ice Universe, conhecido por ter informações privilegiadas sobre a fabricante sul-coreana. O leaker indica que este SoC Exynos poderá ser lançado entre o segundo e o terceiro trimestre de 2021.

Segundo a publicação, as GPUs da AMD vão assim integrar os novos processadores Exynos 2xxx e Exynos 1xxx. Desta forma, as gráficas podem então surgir na série 1000 destes chips, ou seja, em smartphones mais acessíveis.

No entanto, para já, estas informações não são ainda oficiais. Até ao momento, a Samsung apenas confirmou que tem uma parceria com a AMD e que, eventualmente, teremos um SoC da sul-coreana com os gráficos Radeon fabricante da norte-americana.

O leaker também já havia revelado que o processador com o nome de código Exynos 9925 chegará em 2023.

Resta-nos assim aguardar por mais informações para saber o que tem então pensado a Samsung para os seus clientes.

