MediaTek ultrapassa a Qualcomm e torna-se na maior fabricante de SoC da China

No que respeita a processadores para dispositivos móveis, há sem dúvida algumas marcas que se destacam. Entre elas estão então a taiwanesa MediaTek, a chinesa Hisilicon e a norte-americana Qualcomm.

No entanto, segundo as últimas informações, a MediaTek conseguiu agora ultrapassar as rivais e tornou-se na maior fabricante de SoC da China.

Nesta semana, a MediaTek apresentou ao mundo os seus novos processadores para dispositivos móveis. O Dimensity 1200 5G que deverá competir diretamente com o Snapdragon 870 da Qualcomm, e o Dimensity 1000 5G. E estas duas novas apostas são mais um passo para alavancar a marca taiwanesa.

MediaTek bate Qualcomm e é a maior fabricante de SoC da China

Segundo os últimos dados, a MediaTek é, atualmente, a maior fabricante de processadores móveis para smartphones na China. A marca de Taiwan conseguiu bater a concorrência e liderar agora ela mesma este segmento.

E tudo isto acontece mesmo com alguma desaceleração do mercado chinês, uma vez que as entregas de SoC na China foram de 307 milhões de unidades em 2020. Esta quantidade representa assim uma queda de 20,8% em relação ao ano de 2019.

No segundo semestre de 2020, a MediaTek conquistou o primeiro lugar com uma participação de 31,7% do mercado de SoC na China. Já no primeiro semestre, a taiwanesa detinha ‘apenas’ 17,9% deste segmento, uma percentagem não muito diferente da consguida no segundo semestre de 2019.

Por sua vez temos a Hisilicon, fabricante chinesa da Huawei responsável pelos processadores Kirin, que passou de 37% do primeiro trimestre de 2020 para 27,2% no segundo trimestre desse ano. A fabricante é agora a segunda maior da China, no mercado dos SoC.

Já a Qualcomm apresenta uma queda ao longo dos tempos. Se no segundo semestre de 2019 liderava com 37,8%, caiu para 30,8% no primeiro semestre de 2020 e para 25,4% no segundo semestre de 2020. A marca norte-americana está assim no terceiro lugar.

Se compararmos ano-a-ano, a MediaTek quase que duplicou a sua participação neste mercado. E a tendência de crescimento da marca já se começava a sentir no final do terceiro trimestre de 2020.

Uma das muitas razões para este crescimento da taiwanesa é o constante aumento de smartphones entre 100 e 250 dólares.

Qual é o SoC do seu smartphone?