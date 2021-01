Com mais um confinamento a decorrer, os utilizadores dos smartphones acabam por ter mais tempo livre para ocupar. As possibilidades são muitas, mas acabam se ser as mesmas já conhecidas e já usadas por muito tempo.

A Google tem trabalhado na sua loja de apps, a Play Store, e tem já uma novidade acessível. São pequenos e simples jogos que pode usar no Android, mas que vão conseguir entreter os utilizadores por muito tempo. Saiba como usar.

Por vezes temos muito tempo para gastar e não podemos simplesmente sair. Quando estamos numa fila, quando estamos nos transportes públicos ou, simplesmente quando estamos em casa sem nada para fazer. Aqui recorremos quase sempre ao smartphone e ao que estes podem trazer.

Entrar em modo offline no Android

A Google deu à Play Store uma capacidade que pode ser usada quando estão offline. São pequenos jogos que podem ser testados a qualquer hora e em qualquer momento. Abram a área de notificação do Android e depois expandam-na para ver os ícones. Vão achar rapidamente o Modo Avião, que devem ativar para ficarem offline.

Para continuar, basta que abram a Play Store depois de entrarem em modo offline. Em seguida devem escolher a opção Apps para confirmarem que estão sem rede na Play Store. Vão perceber de imediato, ao verem uma indicação de falha de rede.

Jogos que nascem dentro da Play Store no smartphone

Mais abaixo encontram agora as propostas da Google para estes momentos mais complicados. Falamos do jogo Balão de ar quente, da Paciência e da conhecida Cobra. Apenas o primeiro abre dentro da Play Store, estado os outros 2 no Google Play.

Os jogos são, como esperado, simples e bem conhecidos do utilizador. Com uma interface muito simples, conseguem dar ao utilizador várias horas de diversão sem qualquer problema ou consumir dados.

Este é mais um excelente exemplo de como a Google recheia os seus serviços e app com funcionalidade escondidas. Os jogos na Play Store do Android são apenas um exemplo de muito que está por aqui presente e pronto a ser usado.