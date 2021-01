Com muitos e diferentes serviços de mensagens disponíveis, torna-se complicado gerir essa onda de informação que recebemos. Assim, é sempre bem recebida a opção de ter uma app ou serviço que unifica estas propostas, algo que o e Beeper agora se propõem fazer.

Esta proposta reúne 15 serviço, mas certamente com uma diferença grande. Promete trazer para o Android e para o Windows o acesso ao iMessage, algo que há muitos anos é pedido e nunca foi completamente conseguido.

Beeper, a união dos serviços de mensagens

As curiosidades sobre o novo serviço Beeper são muitas. Para além da promessa de trazer o iMessage para o Android e para o Windows, o seu criador é uma figura conhecida. Eric Migicovsky é o criador desta proposta e foi também um dos criadores do smartwatch Pebble.

Serviços de mensagens suportados pelo Beeper WhatsApp

Facebook Messenger

iMessage

Android Messages (SMS)

Telegram

Twitter

Slack

Hangouts

Instagram

Skype

IRC

Matrix

Discord

Signal

Rede Beeper

Com 15 serviços na sua proposta, o Beeper unifica numa única interface todas as conversas que destes serviços. Além disso, está presente nos principais sistemas operativos, quer sejam móveis, com o Android e o iOS, quer no desktop, com o Windows, macOS e Linux.

Acesso ao iMessage no Android é prometido

A sua grande particularidade, e interesse para muitos, está mesmo no acesso ao iMessage. Este é garantido quer nas plataformas da Apple, mas principalmente nos restantes. No primeiro caso as mensagens são encaminhadas, mas no segundo recorre a um truque inteligente.

Nos casos em que os utilizadores não tenham acesso à rede da Apple, o Beeper envia aos utilizadores um iPhone para fazer a ponte entre estas redes. Não se sabe ao certo como, mas é desta forma que o iMessage fica ligado a este serviço.

Resta saber se cumpre com o prometido

Para fornecer estas funcionalidades o Beeper não é gratuito, tendo uma mensalidade de 10 dólares. Não se sabe ao certo se este valor inclui a utilização do iPhone que é enviado. Há ainda a possibilidade de albergar localmente uma cópia do Beeper, sem custos acrescidos.

Esta é mais uma abordagem inegavelmente interessante à confusão que por vezes os serviços de mensagens se tornam. Tem a vantagem de dar acesso ao iMessage, ainda que recorra a uma solução diferente do habitual e que a Apple poderá não conseguir bloquear.