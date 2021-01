O DeLorean DMC-12 é um carro que todos conhecem e que associam rapidamente aos filmes da série Regresso ao Futuro. Guiado por Marty McFly e pelo Doc Emmett Brown, permitia viajar no tempo, graças a uma alteração que o segundo tinha feito.

Na verdade, o DMC DeLorean foi um carro que é um marco na indústria automóvel dos EUA. Esta nunca foi uma proposta que tenha vingado, mas marcou por várias inovações. A marca quer voltar agora ao mercado e poderá ter a ser proposta elétrica.

O regresso ao futuro de uma grande marca

Apesar de muito julgarem que a DeLorean Motor Company é uma empresa que está morta, a verdade é que esta se tem mantido ativa. Vendida em 1995 a Stephen Wynne, em conjunto com todo o seu espólio. A ideia, na altura, era criar uma oficina de reparação destes carros.

Os planos evoluíram e a ideia passou para o retomar da marca e a produção de novos carros. Haveria uma renovação das linhas e da tecnologia usada, mas a imagem icónica e única seria mantida. A produção seria limitada e reduzida, para controlar custos.

DeLorean transformado num carro elétrico

Agora, muitos anos depois, a ideia mantém-se, mas novos problemas surgiram. Para além de questões legais, existe ainda o problema do motor usado. Este era uma das maiores queixas dos utilizadores do DeLorean DMC-12, mas agora é claramente demasiado velho.

Do que foi publicado recentemente, esta poderá ser uma situação simples de ultrapassar. A marca continua empenhada na criação do seu carro, mas pondera agora a criação de uma proposta 100% elétrica e que segue a tendência do mercado.

O futuro do DMC-12 decidido em breve

Esta ainda não é uma certeza, mas sim uma vontade da DeLorean Motor Company. As exigências da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) obrigam a uma reformulação deste carro e este parece ser o caminho certo.

Não se sabe quando ou como o DeLorean DMC-12 vai voltar às estradas, mas como um carro elétrico. A mudança será importante e assim este ícone do mundo automóvel será novamente uma proposta com todas as inovações que esta mudança trará.