Com o mercado dos smartphones a crescer, os fabricantes de SoC têm uma oportunidade de crescer e de aumentar as suas vendas. As novas propostas não param de chegar e de mostrar como estes equipamentos conseguem crescer e de oferecer ainda mais aos utilizadores.

Depois de termos visto a Qualcomm assumir um papel de destaque nos SoC 5G, há um novo relatório que mostra que este cenário ainda não lhe dá um domínio total. A MediaTek acabou por conseguir uma posição de domínio e é já o maior fabricante de SoC para smartphones.

Novo domínio no mercado dos SoC

A MediaTek não é, por norma, uma das fabricantes de SoC escolhida para equipar os smartphones das grandes marcas. Relegada para equipar a gama média, tende a ter ofertas para smartphones normalmente com menos recursos e com especificações mais baixas.

Esse cenário mudou recentemente com as propostas que foram sendo apresentadas, tendo hoje um leque de propostas muito interessante. Como resultado dessa mudança e da nova abordagem, a MediaTek estará agora no topo das vendas de processadores para smartphones.

MediaTek ultrapassou a Qualcomm

Os dados foram apresentados pela Counterpoint e revelam que a marca subiu para o topo no 3º trimestre de 2020, deixando a Qualcomm na segunda posição. Esta mudança colocou as duas marcas a 2% de diferença, com um crescimento anual de 5%.

A lista segue com a Samsung, HiSilicon (Huawei), Apple e UNISOC. As 3 primeiras marcas conseguem uma posição similar, com 12% e a última, a UNISOC tem 4%. É curioso ver que a HiSilicon, que fabrica SoC para a Huawei, mantém a sua quota de mercado há vários trimestres, mesmo com o bloqueio dos EUA.

Crescimento vem das vendas de smartphones

Os 29% que a Qualcomm consegue refletem a adesão que o mercado tem aos smartphones com 5G. As vendas de equipamentos com esta tecnologia foi de 17%, o que impulsionou a marca, ainda assim não sendo suficiente para colocar a marca no topo.

Esta posição da MediaTek reflete a postada marca na gama média nos SoC que equipam estes smartphones. É uma vitória para a marca, que tem estado muito tempo na sombra da sua concorrente direta e que tem dominado o mercado.