Uma das empresas que mais cresceu durante o confinamento foi a Zoom. O seu serviço de videoconferência foi uma das escolhas de todos os que se viram obrigados a ficar em casa e tinham necessidade de comunicar com os seus pares ou com outras pessoas.

Claro que a concorrência acabou por crescer e mostrar que as suas propostas são igualmente capazes, com algumas vantagens, por terem outros serviços integrados e já prontos a serem usados. Para diminuir essa desvantagem, o Zoom poderá estar a preparar uma novidade e que vai revitalizar a sua posição no mercado.

Zoom cresceu durante o confinamento da COVID-19

Uma das grandes vantagens do Zoom no início da pandemia de COVID-19 foi ter a sua solução pronta a ser usada. Num momento crucial foi capaz de oferecer uma proposta a funcionar e até já com provas dadas. A vertente gratuita acabou também por cativar.

Claro que rapidamente a concorrência reagiu e melhorou as suas propostas, para poderem ser usadas da mesma forma. Estas tinham uma vantagem óbvia para muitos, e que estava nas restantes componentes de email e calendário que já ofereciam de base. Assim, acabaram por ganhar destaque.

Novos serviços de email e calendário

Para eliminar esta diferença e voltar a colocar o Zoom numa posição de destaque, parece estarem a haver desenvolvimentos no serviço. A informação existente dá conta de que em breve não será apenas uma plataforma de videoconferência. Vai ser complementada com o que os utilizadores necessitam nestes cenários.

Falamos da oferta de um serviço de email e de calendário, para assim poderem ser um serviço único e com todas as vertentes necessárias. Claro que estes vão funcionar de forma integrada e permitir que passam interagir de uma maneira transparente para os utilizadores.

Muito mais do que apenas videoconferência

Este será naturalmente uma tarefa complicada e que terá de ser feita de forma perfeita. A concorrência a bater assenta em plataformas como o Gmail ou o Outlook.com e que são marcos na Internet no que toca a estes serviços.

A Zoom não confirmou esta informação e não haverá para já nada que possa ser vista ou testada. No entanto, é mais dos do que lógica esta jogada da empresa que se tornou um marco da forma de ultrapassar o isolamento que a COVID-19 nos obrigou a ter de adotar.