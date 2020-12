Apesar de não serem ainda uma presença sólida no mercado dos smartphones, os dobráveis têm conseguido conquistar a sua posição e tornar-se como uma alternativa. Há ainda alguns problemas, sendo o maior o preço, mas que as marcas querem ultrapassar.

Se os grandes players nesta área são por agora a Samsung e a Huawei, há um novo concorrente a preparar-se para ter propostas. Falamos da Xiaomi, que estará a preparar 3 novos smartphones dobráveis para apresentar ao mercado.

Smartphones dobráveis são ainda uma promessa

Os smartphones dobráveis não são uma novidade no mercado. Existem já propostas que podem ser compradas, ainda que estejam longe de ser acessíveis para a maioria dos consumidores. Se o preço é limitativo, a tecnologia parece estar já madura e pronta a ser usada no dia a dia.

A Xiaomi já mostrou vários protótipos e estará a querer entrar neste mercado, que cada vez mais interessa aos utilizadores. Ainda não tomou o passo necessário, mas já deu a entender que tem tudo pronto para que possa ser mais uma concorrente de peso e que verá ser tida em conta.

Xiaomi terá em breve novas propostas nesta área

A provar isso está um novo rumor que foi apresentado no Twiter e que dá conta que será em 2021 que a Xiaomi chegará ao mercado com as suas propostas de dobráveis. Não se sabe como ou quando, mas tudo aponta para que estas propostas sejam muito interessantes.

Ao todo, a marca chinesa deverá apresentar 3 propostas de smartphones dobráveis, contrapondo tudo o que o mercado tem disponível. Assim, um será com o ecrã dobrável para dentro, outro para fora e finalmente uma proposta será um clamshell com a filosofia flip.

Será capaz de lutar com a Samsung e a Huawei?

A grande arma da Xiaomi para este mercado terá mesmo de ser o preço a que estes smartphones dobráveis vão ser propostos. A marca tem sempre propostas com valores mais reduzidos e esta linha deverá voltar a ser seguida nestas futuras propostas da marca.

Há já algum tempo que se espera que os smartphones dobráveis marquem uma posição de forma definitiva, o que demora a acontecer. A Samsung e a têm já os seus caminhos traçados para que isso aconteça, mas é importante a chegada a Xiaomi e destas suas 3 propostas, marcando assim um novo arranque em 2021 para este mercado.