Nenhum dos requisitos deste passatempo é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos:

1 – Que outro produto Samsung gostaria de ganhar com o Pplware?

O produto deverá ser deixado na secção de comentários do presente artigo. 2 – Partilhe, de forma pública, a publicação do passatempo presente no Facebook do Pplware 3 – Siga o Pplware no Instagram.

Regras:

O passatempo tem início dia 23 de dezembro às 16h e termina no dia 26 de dezembro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado nas redes sociais do Pplware e neste artigo. Todos os vencedores são contactados via e-mail pela equipa do Pplware.

Saiba mais em Terms & Conditions.

Passatempo de Natal: Ganhe um Samsung Galaxy Z Flip 5G