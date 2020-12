Dica: Como limpar a sua lista das músicas ouvidas no Spotify

O Spotify já se marcou no mercado com um dos principais serviços de streaming da Internet. Este está presente em quase todas as plataformas disponíveis, desde os smartphones até ao desktop, seja numa app, seja num browser.

Com clientes desenvolvidos e pensados para dar aos utilizadores as funcionalidades necessárias, estes são também desenhados para serem simples de usar. Esta verdade pode ser vista em detalhes com o que hoje apresentamos. Veja a forma simples como pode limpar a sua lista das músicas ouvidas no Spotify.

Controlar o que está no Spotify

Como qualquer serviço web, o Spotify regista todas as ações dos utilizadores. Para além de servir para traçar um perfil do utilizador, esta capacidade permite também alimentar as máquinas e os sistemas que oferecem aos utilizadores propostas de novas artistas a serem ouvidor.

Claro que dá também o acesso a todo o histórico do utilizador, que assim pode rapidamente ter acesso ao que ouviu nos últimos dias. Assim, e de forma rápida, temos acesso a um verdadeiro cronograma musical do que tocou e foi ouvido.

Limpar a lista de músicas ouvidas

Como nem sempre queremos manter esse registo, o Spotify dá a possibilidade de fazer uma gestão detalhada desta área. Assim, podem limpar e gerir o histórico. Comecem então por abrir a área dedicada ao histórico, na zona Tocados recentemente (Recently played).

Nessa zona a que acederam, vão ter a lista de músicas e álbuns que tocaram nos últimos dias, mas que podem manipular facilmente e fazer desaparecer sem problema. Só precisam de escolher a música que querem remover da lista, para darem continuidade ao processo.

Usado em qualquer cliente de desktop

Ao passarem o rato por cima, vêm surgir opções, devendo ser aberto o menu que é chamado nos 3 pontos apresentados. Aí dentro encontram a opção Remover de Tocadas recentemente (Remove from Recentry played), que devem escolher para fazer desaparecer essa entrada do Spotify.

Este é mais um excelente exemplo de como o Spotify e os seus clientes podem ser simples de usar. Dão o controlo completo aos utilizadores e garantem que estes têm presente apenas as músicas que querem e que são da sua eleição.