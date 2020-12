Canyon tem um veículo elétrico para dar umas pedaladas

O mercado dos veículos elétricos tem crescido significativamente nos últimos anos. As fabricantes do segmento automóvel têm sido obrigadas a reinventar-se e até as empresas tecnológicas querem entrar na corrida.

A Canyon, fabricante de bicicletas, tem em mãos um projeto de um veículo elétrico contra o sedentarismo.

Canyon Mobility Project tem uma bateria de 2 kWh e autonomia de 150 km

Quem gosta de bicicletas provavelmente conhece bem a marca alemã Canyon. A empresa quer também entrar no mercado dos veículos elétricos e tem uma oferta diferente de todas as outras, um veículo elétrico que também permite fazer exercício.

De acordo com Roman Arnold, fundador da marca, a Canyon, a marca está agora associada à GBL é um grupo de investimentos belga, com conta com a presença da Adidas, da Absolut Vodka e da Glenlivet.

O Canyon Mobility Project tem uma bateria de 2 kWh que garante uma autonomia na ordem dos 150 km. Esta veículo tem a capacidade para transportar o condutor e um passageiro. Apenas o condutor pode pedalar. A velocidade máxima é de 60 km/h.

Relativamente à chegada ao mercado ainda não há nenhum tipo de informação por parte da marca. Segundo a marca, tal poderá acontecer num futuro próximo com o aparecimento de veículos híbridos movidos também a pedal.

Canyon