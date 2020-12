A modularidade do Android permite que este sistema corra em praticamente qualquer plataforma onde é instalado. Sem problemas de utilização, dá ao utilizador a possibilidade de reciclar qualquer smartphone, box ou PC.

É precisamente neste último que cada vez mais é uma opção, novamente para trazer à vida hardware que está muitas vezes parado e sem qualquer utilização. Depois de muitas versões que ficaram disponíveis, é a vez do Android 11 chegar ao PC, agora pelas mãos do Bliss OS 14.

Usar o Android 11 no PC

Muitos utilizadores optam por reciclar os seus computadores mais antigos com a instalação de versões leves do Linux. Este cenário tem mudado nos últimos anos com a disponibilização do Android para estes sistemas.

Ao longo dos anos as versões são convertidas e disponibilizadas, à medida que são lançadas pela Google. Este é um trabalho feito pela comunidade e que todos os anos consegue melhorar o que é oferecido aos utilizadores para as suas máquinas.

Bliss OS 14 é a solução

Lançado em setembro, o Android 11 ainda não tinha uma oferta para x86, algo que está prestes a mudar. O Bliss OS 14 vem abrir a porta para que esta nova versão, mostrando o que poderá ser usado muito em breve. Por agora, e para testes, está já disponível a versão beta.

Modo de hibernação não funcionam corretamente em algumas máquinas, levando a reiniciar

Problemas de volume e de som

Bluetooth em alguns sistemas

Rotação não funciona em alguns dispositivos

Alguns apps baseados em ARM/ARM64 não funcionam

Firefox fecha aleatoriamente em alguns equipamentos

As questões apresentadas acima são problemas identificados e que vão ser tratados nas próximas versões de desenvolvimento. Tal com nos restantes cenários, esta versão alfa servirá para testar o Bliss OS 14 e detetar problemas venham a ser detetados.

Testes da versão alfa vão continuar

Uma grande vantagem destas distribuições é poderem ser usadas em cenários em que as apps Android correm lado a lado com as restantes. Assim, tornam-se a escolha óbvia em cenários em que se pretende emular um PC com todas as capacidades de um smartphone.

Ainda não existe um processo simples para ter o Bliss OS 14 a correr num PC, uma vez que requer ainda que seja compilado. Em breve, e com versões mais estáveis, será muito mais fácil instalar o Android 11 num PC e assim ter acesso a tudo o que este oferece.