Leak à caixa do Xiaomi Mi 11 sugere que também não traz carregador

O Xiaomi Mi 11 está quase a sair do forno da produção da marca chinesa. E, de acordo com algumas informações que vão sendo conhecidas, este topo de gama deverá fazer frente a outros flagships que vão sair entretanto de outras marcas.

Um dos pontos fortes deste modelo é que irá trazer o novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm. Mas agora um recente leak feito à caixa do equipamento, sugere que o Mi 11 também poderá não trazer carregador.

A expetativa é grande em relação ao novo Xiaomi Mi 11. A marca chinesa já confirmou que o smartphone vai trazer o recém-lançado processador topo de gama Qualcomm Snapdragon 888, o que o torna num dos equipamentos mais desejados atualmente. Mais recentemente a marca revelou que o Mi 11 será lançado já na próxima segunda-feira, dia 28 de dezembro, num evento da empresa.

E entre vários leaks e rumores já se conseguiu definir um pouco melhor como poderá ser este telefone. E agora há mais um detalhe que poderá ter sido revelado.

Leak à caixa sugere que o Xiaomi Mi 11 poderá não trazer carregador

Recentemente foi divulgada a imagem da possível caixa do Mi 11, pelo leaker @DigitalChatStation, na rede social Weibo. A publicação coloca lado a lado as caixas do iPhone 12 da Apple e do Mi 11 da Xiaomi, e as diferenças quase não existem, embora a da marca chinesa seja ligeiramente mais grossa e comprida.

Nesse sentido, o leaker sugere que é possível que o próximo topo de gama da marca chinesa também não traga carregador. E caso se confirme esta tese, então a Xiaomi segue assim a tendência, lançada inicialmente pela Apple e depois pela Samsung.

Veja a imagem completa das caixas:

E a verdade é que se, tal como se suspeita, a linha Galaxy S21 não trouxer mesmo carregador, assim como o Xiaomi Mi 11, então definitivamente este será o caminho seguido pelas restantes marcas de smartphones do mercado.

Mas, para já, não há qualquer informação oficial da marca chinesa que confirme esta possibilidade. E, assim, resta-nos aguardar pela próxima segunda-feira onde então o Mi 11 deverá revelado ao mundo.

