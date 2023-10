A chegada dos Pixel 8 e Pixel 8 Pro veio agitar o mercado, em especial o de Portugal, onde passa a ser vendido. Com argumentos bem interessantes, fica sempre a dúvida como se comporta na utilização no que toca à resistência. Isso foi agora medido e o Pixel 8 Pro bate muita da sua concorrência.

A utilização diária de um smartphone leva muitas vezes a um desgaste que não se esperaria. Como são imutas vezes usados no bolso, acabam por se encontrar com chaves, moedas e outros objetos que podem provocar um desgaste e diminuir a resistência destes.

O Pixel 8 Pro foi o mais recente a ser testado pelo bom conhecido JerryRigEverything. Este teste, não oficial, normalmente mostra os pontos mais sensíveis nesta área e permite perceber as fragilidades e até onde os utilizadores podem levar os seus smartphones, antes de terem problemas.

Este teste ficado no Pixel 8 Pro era já esperado há algum tempo, ainda mais depois do Pixel 7 Pro ter falhado claramente no ano passado. Há ainda toda a concorrência a bater e para se mostrar como uma alternativa, elevando-se nesta área essencial que é tantas vezes usado, nem sempre conscientemente.

O Pixel 8 Pro acaba por resistir muito tempo, mostrando a durabilidade quer da sua parte traseira, quer do ecrã que a Google colocou neste smartphone. Apenas mostra sinais de desgaste no nível seis na escala de dureza de Mohs.

No teste de curvatura, o Pixel sobrevive sem quebrar a parte traseira como o iPhone 15 Pro Max fez. Este quebrou a sua estrutura perto das linhas da antena como o Pixel 7 Pro fez ou dobrando catastroficamente para o outro lado como o Pixel Fold fez.

Com resultados destes, a Google certamente não terá muito que fazer no que toca a reparações neste smartphone. O Pixel 8 Pro, e o modelo base, garante que vão existir peças para corrigir qualquer desgaste por 7 anos. A resistência é algo que a Google procurou muito no Pixel 8 Pro e que está agora comprovadamente presente.