Apesar da Apple não fornecer dados isolados das vendas, os indícios mostram que o iPhone 12 é um sucesso de vendas. Com isso, a empresa de Cupertino ganha mas também arrasta os seus parceiros para resultados brilhantes. Se a Samsung lucra muito com a venda dos OLED para os iPhones, a Qualcomm, que fornece os chips de modem, ocupa a posição número um no ranking dos fabricantes de chips.

A Apple poderá, contudo, passar estes ganhos para dentro de portas, ao lançar o seu próprio modem.

Apple vende bem o iPhone 12 e a Qualcomm ganha com isso

Apesar deste ano o novo iPhone ter saído mais tarde, isso parece não estar a afetar o desempenho das vendas. Aliás, mesmo sem dados oficiais da Apple, os fornecedores registam e partilham os seus sucessos.

Segundo informações, a fabricante de chips com sede em San Diego conquistou o primeiro lugar com 4,96 mil milhões de dólares em receita trimestral. De acordo com a empresa de análise de mercado, Trendforce, este número corresponde a um aumento de 37,6% face ao mesmo período de 2019.

A Trendforce atribui a ascensão da Qualcomm a uma série de fatores, incluindo a entrada na lista de fornecedores da Apple no início de 2020, além do facto de cada vez haver mais adoção da tecnologia 5G.

A Apple e a Qualcomm encerraram a sua tortuosa disputa legal de anos em 2019. A gigante da tecnologia assinou um contrato de fornecimento de vários anos com a Qualcomm e concordou em pagar entre 4,5 mil milhões de dólares e 4,7 mil milhões de dólares para resolver a batalha de patentes.

Embora este contrato exija que a Apple adquira chips da Qualcomm por um determinado período, a Apple também está a trabalhar nos seus próprios chips de modem internos.

Apple desenvolve o seu próprio modem com tecnologia adquirida à Intel

Conforme foi referido por um executivo da Apple, a empresa já começou este ano a desenvolver oficialmente os modems para os seus dispositivos móveis.

No passado, a tecnológica já usou modems Intel no iPhone até 2018. Contudo, por incapacidade da Intel em entregar chips 5G a tempo para o lançamento de 2020, a Apple teve de mudar de estratégia.

Apesar de no meio existir uma disputa judicial, as duas empresas resolveram a questão das patentes e o iPhone 12, em toda a sua linha, está equipado com chips 5G da Qualcomm.

Tal movimentação parece ter levado a que a Intel não conseguisse manter o seu departamento de desenvolvimento de chips para dispositivos móveis. Assim, a Apple comprou o seu portefólio de patentes e deverá adicionar os seus ao que a Qualcomm fabrica já no próximo iPhone 13.

O acordo com a Qualcomm inclui um contrato de licença de fornecimento de seis anos que entrou em vigor em 1.º de abril de 2019.

Leia também: