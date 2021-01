As atualizações do Android têm vindo a ser melhoradas na forma como acontecem. A Google desenvolveu medidas que procuram torná-las mais rápidas e mais seguras, ao mesmo tempo que facilitam o processo aos utilizadores.

Esperava-se que a Samsung tivesse trazido para o seu mais recente topo de gama uma das mais simples otimizações. A verdade é que o Galaxy S21 não tem uma das mais básicas e que vai fazer as atualizações do Android demorar muito mais tempo que o previsto.

Atualizações contínuas são essenciais no Android

Uma das novidades do Android que a Google presentou em 2016 foram as atualizações “contínuas”. Estas têm vários propósitos, mas focam-se em tornar as atualizações mais rápidas e transparentes para os utilizadores.

Ao criar uma segunda partição no Android, garantem também que ficam longe de problemas. Caso estes surjam, fica mais simples reverter o processo, conseguindo ainda que o utilizador não tenha de ficar à espera que a atualização aconteça no arranque do smartphone.

Galaxy S21 não tem essa funcionalidade

Dada a relevância desta funcionalidade, esperava-se que fosse vista já no Galaxy S21. Afinal a Samsung optou por deixar de lado esta capacidade, o que vai levar a que todas as atualizações do Android vão demorar mais tempo a instalar que noutros fabricantes.

Esperava-se que este fosse o primeiro smartphone a ter presente estas atualizações “contínuas”. A razão está no facto de ser o primeiro a vir já com o Android 11, julgando-se que esta seria já uma obrigação desta versão. Na verdade, esta obrigação acabou por cair por terra.

Esperava-se que a Samsung trouxesse com o Android 11

Não existe uma razão para a Samsung ter colocado de lado esta funcionalidade. A maioria dos fabricantes já adoptou esta funcionalidade e faz uso dela nas atualizações dos seus smartphones. O sucesso tem sido elevado, mesmo que na verdade não seja visível para os utilizadores.

Por outro lado, este é um espaço adicional que é ocupado com mais uma atualização do Android. Ao não ter as atualizações “contínuas” presentes, o Galaxy S21 consegue garantir um espaço livre adicional. A ONE UI da Samsung começa a ser pesada e assim dá alguma folga aos smartphones e aos utilizadores.