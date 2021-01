As razões para que os utilizadores do WhatsApp abandonem o serviço são bem conhecidas. Há uma desconfiança geral sober a forma como os dados são guardados e transmitidos e isso leva os utilizadores para outras propostas.

Claro que estas prometem ao utilizador o máximo de segurança e privacidade, o que na realidade pode não ser totalmente verdade. Quem veio afirmar este cenário foi o presidente global do WhatsApp, que revelou algumas fragilidades dos concorrentes, o Telegram e o Signal.

Foi numa entrevista recente que Will Cathcart, o presidente global do WhatsApp revelou mais informação os problemas deste serviço. Foi confrontado com toda a confusão em torno da mudança das regras e a forma como estas foram anunciadas aos utilizadores.

Mais privacidade e mais segurança que o Telegram

Ao mesmo tempo, e aproveitando o espaço que lhe foi dado, aproveitou para fazer algumas comparações sobre as apps concorrentes. Em concreto, focou-se na segurança e privacidade que oferecem. Em primeiro lugar abordou o Telegram, o concorrente mais direto.

O Telegram não tem criptografia de ponta a ponta, eles mantêm uma cópia das mensagens, o que é um problema real de privacidade e segurança. E muitas pessoas usam o Telegram mais como uma rede social, com grupos muito grandes, canais muito grandes, um local onde figuras públicas querem atingir seus seguidores. Acreditamos que o WhatsApp deve se manter um aplicativo para conversas entre duas pessoas, um espaço privado, para pequenos grupos.

WhatsApp tem mais estabilidade que o Signal

Nessa mesma entrevista, foi também abordado o Signal. Aqui as comparações foram diferentes, focando-se nas funcionalidades adicionais que o WhatsApp tem. Houve ainda referências à estabilidade que o serviço do Facebook oferece aos utilizadores.

O WhatsApp é muito confiável (o Signal chegou a sair do ar neste mês), tem funcionalidades adicionais, como chamadas por vídeo. Nós mantemos um pouco mais de dados, mas são apenas os dados necessários para manter as pessoas seguras e combater violações como disparos em massa (metadados como endereço IP).

Por fim, houve um reconhecimento sobre a forma como a comunicação das alterações foi feita. Reconhecem que houve erros e que foi por isso que colocaram em pausa essa mudança. Fica também claro que apenas quiseram tornar ainda mais clara a forma como a partilha de dados é feita.