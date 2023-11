Na longa lista de novidades que o WhatsApp tem apresentado, os canais parecem destacar-se. Estes permitem partilha de conteúdos de forma alargada, num grupo de utilizadores que não têm de se conhecer ou partilhar informação. Os canais são um verdadeiro sucesso e a Meta traz agora algumas novidades.

Canais são um verdadeiro caso de sucesso

O conceito dos canais não é novo na Internet e já várias apps de mensagens adotaram esta solução. Garantem ser a montra de qualquer um para o mundo, onde reúnem os seus seguidores e todos os que se interessam pelo que é partilhado, sem que se conheçam abertamente ou partilhem dados, ou número de telefone.

A implementação que o WhatsApp fez segue a mesma ideia e está já acessível a todos os utilizadores há algum tempo. A sua adesão parece ser muito grande e foi o próprio Mark Zuckerberg que veio agora revelar isso mesmo numa publicação na sua conta do Facebook.

Mark Zuckerberg partilha número do WhatsApp

O que o CEO da Meta revelou mostra que os canais do WhatsApp são mesmo um sucesso muito grande. Zuckerberg refere na sua publicação que em apenas 7 semanas os canais do WhatsApp têm já 500 milhões de utilizadores ativos mensais.

Os canais do WhatsApp são uma nova maneira de receber atualizações de pessoas, organizações e equipas que segue no WhatsApp. Os canais são separados das suas conversas privadas e quem o utilizador escolhe seguir não fica visível para outros seguidores. Pode entrar em qualquer canal com um código QR ou um link, e também pode criar o seu próprio canal e convidar outras pessoas para seguir.

if you needed a reason to check out Channels, here’s 5 pic.twitter.com/7dkJ0BQaVQ — WhatsApp (@WhatsApp) November 15, 2023

Mais novidades para esta plataforma

A plataforma também introduziu agora os stickers nos canais do WhatsApp, tal como já tem disponíveis nas conversas privadas ou nos grupos. Também, e segundo o WhatsApp, os administradores consideram os canais uma forma eficaz de se ligar com os seus seguidores num novo formato.

Os números apresentados por Mark Zuckerberg são a prova clara do sucesso do WhatsApp e dos seus canais em especial. Estes vão certamente continuar a crescer e a ser usados por cada vez mais utilizadores do WhatsApp, quer como criadores de conteúdos, quer como consumidores destes.