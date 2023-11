Pode o hidrogénio competir com o gasóleo e a gasolina? Estudo sublinha que sim

Um novo estudo sublinhou que o hidrogénio pode vir a ser, de facto, um substituto competitivo do gasóleo e da gasolina.

Os combustíveis fósseis estão, altamente, consolidados, pelo que transitar para outros é uma tarefa difícil e, por certo, demorada. O processo implica estudos, que podem ser contraditórios, e análises profundas ao impacto económico e ambiental que as alternativas têm.

Assim sendo, um novo estudo explorou a viabilidade dos carros elétricos com células de combustível de hidrogénio na redução das emissões de gases com efeito de estufa no setor dos transportes. Este, que liberta, anualmente, mais de 230 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono só no Texas.

Estudo sublinha que o hidrogénio pode ser uma alternativa

O estudo, em português, "Preços competitivos do hidrogénio como alternativa económica à gasolina e ao gasóleo para o setor dos transportes de Houston", concluiu que o combustível de hidrogénio está a emergir como uma alternativa competitiva, em termos de custos e de benefícios ambientais, aos combustíveis líquidos convencionais.

Este estudo em específico previu o impacto, caso cerca de 5,5 milhões de veículos registados, em Houston, adotassem o hidrogénio como fonte de combustível.

Segundo a equipa, Houston aloja várias fábricas de hidrogénio para fins industriais e apresenta um ambiente favorável à sua adoção, devido a vários fatores: abundância de recursos hídricos, sistemas de filtragem robustos, e uma infraestrutura de gasodutos de gás natural, que suporta a produção e o fornecimento de hidrogénio.

Depois de comparar vários processos de produção de hidrogénio, os investigadores perceberam o seu potencial para transformar o setor dos transportes, e sublinharam que pode ser uma escolha competitiva e ambientalmente responsável para consumidores, empresas e decisores políticos, em Houston.

À medida que o mundo procura soluções energéticas mais limpas e mais sustentáveis, o hidrogénio surge como alternativa promissora para o setor dos transportes.

Conforme mencionado no início do artigo, importa perceber que os estudos estão a ser feitos e que, tratando-se de investigações, abrangem uma série de dados limitada. Por certo, as amostras serão alargadas a escalas maiores e conheceremos, com o tempo, mais resultados e conclusões.

