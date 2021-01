Linha “Compact” da Sony pode ressurgir depois do iPhone 12 mini

Durante alguns anos, a Sony popularizou-se no segmento mobile com os seus Xperia X e o respetivo modelo “Compact”. Para quem não se recorda, era basicamente o que a Apple trouxe este ano para o seu iPhone. Ou seja, um smartphone com praticamente o mesmo hardware, mas numa estrutura mais “compacta” e um ecrã substancialmente mais pequeno.

Meio adormecida no mercado, a Sony pode, no entanto, regressar este ano com um novo modelo Compact.

Hoje é muito comum vermos as marcas a lançar um modelo base e depois outras versões Premium ou Plus com ecrãs maiores, mas não o contrário. Aliás, é bastante difícil encontrar modelos de topo hoje em dia com ecrãs abaixo das 6 polegadas. A Apple continua a fazê-lo, mas no universo Android para encontrar um modelo mais pequeno só mesmo nas gamas mais baixas.

Foi em 2018 que a Sony lançou o seu último smartphone “Compact”, associado ao Xperia XZ2. Numa comparação rápida, os dois smartphones de topo (na altura) são praticamente iguais. Têm o mesmo processador, as mesmas câmaras, as mesmas tecnologias de comunicação e até de bateria, apenas com a diferença da capacidade, que no Compact é inferior. A grande diferença entre estes dois modelos é que o Xperia XZ2 foi lançado com um ecrã de 5,7″ e o Compact com um ecrã de 5″.

Agora, com a popularidade do iPhone 12 mini, a empresa nipónica pode estar a preparar-se para fazer ressurgir os seus modelos Compact.

Sony prepara-se para lançar um novo smartphone Xperia Compact

De acordo com uma partilha recente do leaker OnLeaks 2021 trará ao mercado um smartphone Android com um ecrã de 5,5″. Apesar de ter um ecrã maior que o último Compact lançado, a verdade é que com a tendência de margens reduzidas, terão uma dimensão muito semelhante.

Segundo as informações partilhada, o modelo deverá medir 140 x 68,9 x 8,9 mm. Em comparação, o Xperia XZ2 Compact media 135 x 65 x 12,1 mm e o novo iPhone 12 mini, com ecrã de 5,4″, 131,5 x 64,2 x 7,4 mm.

Foram ainda deixadas informações relativas às câmaras. O novo modelo terá câmara frontal de 8 MP, num recorte em gota. Na traseira, a câmara será dupla, com a principal de 13 MP.

Adicionalmente, pelas renderizações, vê-se um jack de áudio de 3,5mm e um sensor de impressões digitais na lateral.

Infelizmente, esta partilha não revela mais nenhuma especificação relevante, deixando em aberto a gama onde se vai inserir. Seria interessante que esta proposta fosse um verdadeiro concorrente em termos de tamanho ao iPhone 12 mini ou que, melhor ainda, fosse uma solução para todos os que querem ter um topo de gama, mas com dimensões mais pequenas.

Contudo, parecem existir indícios de que a Sony talvez deixe cair este modelo para um segmento mais baixo. Seria bom para o mercado que não…

Leia ainda: