O WhatsApp é certamente uma das apps de comunicação mais usada entre os utilizadores de smartphones. Este serviço, que o Facebook adquiriu há alguns anos, tem crescido e oferecido muitas funcionalidades importantes e úteis.

Uma que ainda não tem é a capacidade de agendar mensagens para serem enviadas mais tarde, antecipando necessidades. Essa lacuna parece simples de ultrapassar, recorrendo a um truque e a uma app acessória simples de usar.

Simples agendar mensagens no WhatsApp

Apesar não ser uma funcionalidade essencial, há já apps que implementam a capacidade de agendar o envio de mensagens. Assim, os utilizadores podem antecipar os recados que querem enviar ou os lembretes que precisam de endereçar a outros utilizadores.

Essa capacidade está também no WhatsApp, ainda que não de forma nativa. Temos de recorrer a uma app como o Wasavi, que trata de todo o processo de agendamento e gestão das mensagens a enviar no futuro para os contactos definidos.

O Wasavi facilita todo este processo

Depois de instalado e dadas as necessárias permissões, o Wasavi fica pronto a usar. Tem muitas mais funcionalidades, mas o agendamento de mensagens no WhatsApp é a mais importante e uma das que salta à vista. Basta carregar no botão + e depois escolher a opção Schedule Message.

Aqui só precisam de escolher o contacto de destino, a data e hora de envio da mesma. Há ainda a possibilidade de o tornarem repetitivo, anexar um ficheiro e escolher que versão do WhatsApp usar. Podem pedir uma confirmação e, claro, escrever a mensagem a ser enviada pelo Wasavi.

Apenas vão precisar desta simples app

Se acederem ao menu do Wasavi podem ter acesso às mensagens agendadas. Aqui, na opção Shedule, podem ter acesso às que estão a aguardar o envio. Se carregarem numa delas têm acesso ao menu que dá acesso à edição, informação ou eliminação destas.

Esta app integra-se ainda de forma única com o próprio WhatsApp, dando-lhe opções dentro das mensagens. Aqui podem tomar notas, criar tarefas ou também agendar mensagens. Esta é certamente uma app a testarem para tirarem ainda mais deste serviço de mensagens.