A mudança de política que o WhatsApp anunciou teve um efeito negativo na app e nos seus serviços. Depressa os utilizadores resolveram migrar para outras soluções, que lhes garantam mais privacidade e uma maior segurança a vários níveis.

Se as opções são óbvias e bem conhecidas, há outras apps que estão a receber utilizadores e não o esperavam. Falamos do ICQ, bem conhecido de todos e muito utilizado há alguns anos.

WhatsApp está a perder utilizadores rapidamente

A situação do WhatsApp é muito frágil e tem estado a piorar a cada dia. Os utilizadores resolveram abandonar este serviço do Facebook para garantir a sua privacidade e que os seus dados não são partilhados com a rede social.

Com a debandada a acontecer, a empresa resolveu colocar em pausa a aplicação destas novas regras. Estas vão avançar, mas assim ganharam tempo para mostrar aos utilizadores o que vai ser partilhado e em que situações isso vai acontecer.

ICQ também está a crescer neste momento confuso

Aparentemente esta mudança não tem impedido os utilizadores de saírem, mas há novas apps a ganharem com isso. A mais recente a ter uma onda de novos utilizadores é o bem conhecido IQC. Esta é bem conhecida e parece estar aceder um saudosismo anormal.

Do que é revelado, e em algumas regiões do globo, a utilização desta app cresceu 15 vezes. Chegou a atingir o topo das apps de comunicação, rivalizando com outras muito mais recentes e com níveis de popularidade muito maior.

Utilizadores querem apps com privacidade

Curiosamente, e em alguns mercados grandes, este salto foi muito menor do que o previsto. Ainda assim, na maioria dos casos estes superaram as 100 posições e colocam agora o ICQ mais perto do topo. Para muitos, a experiência de regressar a alguns anos atrás tornou-se apelativa.

Não se sabe se esta adopção do ICQ conseguirá ser mantida. Os números do final da semana passada apontavam para uma quebra, o que pode ser positivo para o WhatsApp e para as restantes app que são alternativas.