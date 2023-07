Mercedes vai adotar o conetor de carregamento Tesla para ter acesso aos Superchargers

Um trunfo da Tesla é a sua plataforma de carregamento. São já muitas as marcas a adaptar-se para que os seus carros elétricos possam tirar proveito da abertura da Tesla aos Superchargers. Depois da Volvo, Polestar, Ford e à General Motors, agora é a Mercedes que se prepara para oferecer aos seus clientes uma rede rápida de carregadores.

Elétricos Mercedes irão poder carregar nos Superchargers da Tesla

O número de fabricantes de automóveis que não suportam o NACS continua a diminuir. Para não ficar para trás, a Mercedes anunciou que se tornará o mais recente fabricante de automóveis a adotar o conetor e a porta de carregamento da Tesla, à medida que cada vez mais empresas embarcam no comboio da norma de carregamento norte-americana.

Num comunicado de imprensa, a empresa afirmou que começará a utilizar o conetor de carregamento North American Charging Standard (NACS) da Tesla nos seus futuros veículos elétricos a partir de 2025.

Para além de adotar o conetor de carregamento da Tesla, a empresa também terá acesso à rede de Superchargers da Tesla a partir do próximo ano. A Mercedes afirma que os seus clientes já podem encontrar mais de 90.000 locais de carregamento através do serviço Mercedes me Charge da própria empresa, mas que irá adicionar mais de 12.000 Superchargers à rede a partir de 2024.

Depois de a empresa mudar de CCS para NACS com veículos em 2025, os clientes que têm um carro com um conetor CCS ainda poderão usar os Superchargers da Tesla com um adaptador. Esta parece ser a estratégia dos fabricantes de veículos elétricos e da própria Tesla, que também está a instalar adaptadores CCS nas suas estações de carregamento.

Ola Källenius, Presidente do Conselho de Administração do Mercedes-Benz Group AG, afirmou num comunicado que a mudança para o NACS - e a disponibilização dos Superchargers da Tesla aos seus clientes - faz parte da prioridade da empresa de "acelerar a mudança para os veículos elétricos".

A nossa prioridade estratégica é clara: construir os automóveis mais desejados do mundo. Para acelerar a mudança para os veículos elétricos, estamos empenhados em elevar toda a experiência de VE para os nossos clientes - incluindo soluções de carregamento rápidas, convenientes e fiáveis onde quer que o seu Mercedes-Benz os leve. É por isso que estamos empenhados em construir a nossa rede global de carregamento de alta potência Mercedes-Benz, com a abertura dos primeiros locais este ano. Paralelamente, estamos também a implementar o NACS nos nossos veículos, permitindo aos condutores aceder a uma rede alargada de ofertas de carregamento de alta qualidade na América do Norte.

Disse Ola Källenius.

A Mercedes é o mais recente fabricante de automóveis a anunciar a adoção do NACS. No mês passado, a Rivian, a GM, a Polestar e a Volvo também anunciaram acordos com a Tesla para adotar o conetor de carregamento NACS e obter acesso à rede Supercharger.

A Mercedes não quis perder este comboio e adiciona assim à sua própria estratégia de carregamentos a rede de Elon Musk que é cada vez mais global e aberta.