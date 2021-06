Na sua última grande apresentação, a Huawei levantou o véu sobre o seu próximo grande smartphone. Falamos do P50, que vai refinar novamente o que a marca consegue criar, mesmo com todas as limitações que tem.

Se até agora haviam apenas ideias e conceitos, o Huawei P50 passou a ser real. A única dúvida era apenas a data de lançamento, que agora foi avançada e vai chegar muito mais cedo que o esperado.

Na última grande apresentação da Huawei, onde a marca revelou o HarmonyOS, surgiu uma grande surpresa da marca perto do final. A gigante tecnológica revelou um teaser sobre o seu próximo grande smartphone a ser lançado no mercado.

Nesse vídeo de poucos segundos, a Huawei mostrou o novo P50 em toda a sua plenitude, dando um foco à sua área principal. Os módulos das câmaras fotográficas foram revelados, que surge dividido em dois. Com este novo conceito, a Huawei poderá, revolucionar novamente o segmento da fotografia nos smartphones.

Nesse mesmo evento, a Huawei não se focou neste novo smartphone, levantando apenas algumas informações. O mais relevante foi mesmo o facto de não haver ainda uma data definida para o seu lançamento.

Agora, e numa publicação feita na rede Weibo, um conhecido leaker revelou quando o P50 poderá chegar. A informação avançada mostrou que este deverá chegar ao mercado entre julho e agosto, sem haver uma data específica para a sua apresentação.

Nesse mesmo evento, a Huawei deverá alargar ainda mais a sua oferta. O próprio novo MatePad 11 deverá ser lançado de forma global, trazendo também o HarmonyOS na sua base. Estes dois equipamentos vão usar o novo HarmonyOS, tal como o novo Watch 3 ou o novo MatePad Pro.

Caso seja verdade esta informação, a Huawei consegue acelerar todo o processo que parecia estar parado ou pelo menos atrasado. O P50 deverá voltar a marcar uma posição no mercado, em especial numa área onde a marca tem tradição única no mercado dos smartphones.