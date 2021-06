Huawei revela P50 com dois módulos fotográficos na traseira

Em dia de apresentação da do sistema operativo HarmonyOS dedicado a diferentes produtos da marca, a Huawei revela um pouco do que podemos esperar da nova linha P50.

Com a assinatura Leica, o próximo smartphone da Huawei terá dois módulos fotográficos na traseira o que poderá revolucionar completamente o mundo da fotografia associada aos dispositivos móveis.

O Huawei Watch 3 com HarmonyOS foi o primeiro dos gadgets a ser apresentado neste evento relacionado com o novo sistema operativo. Na verdade, já temos este modelo em testes no Pplware e em breve vamos poder contar-lhe tudo sobre ele e sobre a nova experiência de utilização.

Além do relógio, houve espaço para apresenta o novo Huawei MatePad Pro que já integra a nova geração da M-Pencil. Este tablet vem com ecrã OLED de 12,6″ e tem como coração o processador Kirin 9000E. É claro que já vem com HarmonyOS e tem a AppGallery como loja de aplicações.

A chinesa de Ren Zhengfei revelou ainda um monitor MateView, elegante e minimalista, e outro mais arrojado e dedicado ao universo Gaming de 34″, o MateView GT com uma taxa de atualização de 165Hz.

Um teaser do próximo smartphone Huawei P50

O smartphone Huawei P50 (e toda a sua série) será, sem dúvida alguma, a peça central do HarmonyOS. Com a garantia de que será lançado ainda nesta primavera. Ou seja, se tudo correr como esperado, o smartphone terá que ser apresentado nas próximas semanas, sendo foi anunciado no decorrer do evento.

Além deste anúncio, foi ainda transmitido um vídeo com um pequeno teaser daquilo que poderemos esperar do novo smartphone. O que mais salta à vista é o módulo de câmaras na traseira que surge dividido em dois. Com este novo conceito, desenhado com a Leica, a Huawei poderá, uma vez mais revolucionar o segmento da fotografia nos smartphones.

Não existem mais detalhes, mas vislumbram-se cores celestiais que poderão inspirar as próprias cores dos vários modelos lançados.

Em breve traremos mais novidades sobre estes produtos já apresentados e sobre a nova linha P50 de smartphones que não tardará para ser revelada oficialmente.