Lidl: 56 postos de carregamento para carros elétricos já esta semana

O Lidl também está a apostar forte na mobilidade elétrica. De acordo com informações recentes, até ao fim desta semana, a rede de lojas do Lidl terá já em funcionamento 56 postos de carregamento para carros elétricos.

O investimento total do grupo será de cerca de 3 milhões de euros.

PUB

Há mais uma boa notícia da área da mobilidade elétrica. De acordo com Milton Rego, administrador do Lidl Portugal, ao declarações ao DN, até ao fim desta semana estarão em funcionamento 56 postos de carregamento para carros elétricos.

Os postos de carregamento estão localizados em localidades estrategicamente definidas de forma a estar presente em todas as capitais de distrito do país.

Milton Rego adianta ainda que o objetivo é …

permitir ainda mais a democratização do acesso à energia verde e garantir a autonomia de norte a sul do país, bem como a ligação a Espanha, exclusivamente com energia elétrica 100% verde proveniente de fontes renováveis. A segunda fase permitirá colmatar lacunas no acesso aos postos de carregamento, privilegiando a instalação de equipamentos em todas as capitais de distrito e vias rodoviárias.

Os novos postos irão garantir a autonomia de norte a sul do país, bem como a ligação a Espanha, já que estão localizados a uma distância máxima de 150 quilómetros entre si.