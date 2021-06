Apple poderá apresentar um novo sistema operativo, o homeOS

Desde há uns anos que a Apple tem dividido a gama de sistemas operativos conforme vai desenvolvendo dispositivos para a sua oferta. Conforme conhecemos, existem o iOS, iPadOS, watchOS, tvOS e macOS. Contudo, a empresa poderá adicionar um novo para aquele grupo de dispositivos ligados ao HomeKit. Assim, segundo alguns rumores, poderá aparecer o homeOS.

Este rumor parte de indícios detetados numa oferta de emprego que foi publicada recentemente pela empresa da Califórnia na sua página.

Na oferta pode-se ler claramente que a Apple procura um engenheiro para trabalhar no departamento iOS dedicado ao Apple Music. No anúncio refere que a pessoa contratada “começará a trabalhar com engenheiros de sistema da Apple, onde aprenderá o funcionamento interno do iOS, watchOS, tvOS e homeOS”.

Então o que será o homeOS?

O homeOS será provavelmente uma nova marca do HomeKit. Para estarmos dentro do assunto, podemos descrever o HomeKit como uma framework de software da Apple, disponibilizada para iOS e iPadOS, que permite aos utilizadores configurar, comunicar e controlar eletrodomésticos inteligentes usando dispositivos Apple.

Já por várias vezes se questionou qual será o nome do sistema operativo que equipa, por exemplo, as colunas HomePod. No passado chegou-se a falar que poderia aparecer o audioOS e mais recentemente chegou-se a especular que este software estaria debaixo do tvOS. Nos últimos lançamentos de sistemas operativos, contudo, apenas havia a referência do software 14.6 para HomepPod e HomePod mini.

The Apple Music Frameworks team owns the technology stack that enables the system-integrated Apple Music experience on all of our mobile platforms: iOS, watchOS, and homeOS.

Mas não existe já a “marca” HomeOS?

De facto existe. Curiosamente, HomeOS (com “H” maiúsculo) é o título provisório de um sistema operativo de automatização residencial que estava a ser desenvolvido na Microsoft Research. O projeto foi anunciado em 2010, mas nunca ganhou força.

Na altura, alguns funcionários da iSome que trabalharam no projeto HomeOS, citaram o então CEO da Microsoft, Steve Ballmer, que disse que o foco mudou para outros projetos e com isso este projeto do HomeOS ficou estagnado.

Portanto, há rumores, há a própria Apple a usar a terminologia, há a Microsoft com algo muito parecido e tudo isto poderá ficar esclarecido dentro de dias na WWDC21.

A WWDC21 começa com o Apple Keynote às 10h (Pacífico) na segunda-feira, 7 de junho, 18 horas de Portugal continental. A gigante da tecnologia irá revelar novas atualizações para todas as plataformas da Apple ainda este ano. O endereço principal estará disponível em apple.com , na app Apple Developer, na app Apple TV e no YouTube.

