Família HomePod poderá receber suporte para Apple Music Lossless

Na passada semana a Apple apresentou o Apple Music com áudio Lossless, isto é, som de alta-fidelidade. Contudo, algumas vozes viraram-se para os dispositivos de áudio da empresa que não estariam preparados para receber esta qualidade de música. Os AirPods não estão preparados e a família HomePod também não, atualmente.

Para despreocupar muitos utilizadores, a Apple lançou uma página de suporte com tudo o que é necessário saber sobre o Apple Music Lossless.

HomePod e HomePod mini poderão reproduzir som Hi-Fi

No lançamento, o ‌HomePod‌ e o ‌HomePod mini‌ não serão compatíveis com o Apple Music Lossless, mas terão suporte Dolby Atmos para Apple Music. Aquele, também conhecido como Áudio Espacial, cria uma experiência tridimensional envolvente que simula um palco musical rico.

O ‌Apple Music‌ Lossless oferece aos ouvintes um áudio de alta qualidade.

Em junho, a Apple oferecerá aos assinantes do ‌Apple Music‌ um nível “Standard” ‌Apple Music‌ Lossless com áudio de até 48kHz e “Hi-Res Lossless” com áudio entre 48kHz e 192kHz. O Hi-Res Lossless requer equipamento externo, como um conversor digital para analógico USB.

Apesar de a Apple poder dar suporte, numa futura atualização, à família HomePod para suportar Apple Music‌ Lossless, os AirPods e AirPods Pro não terão essa oportunidade.

Apple esclarece quem vai reproduzir música de alta fidelidade

No documento de suporte, a Apple explica que o Bluetooth atual não suporta o formato de qualidade superior que o ‌Apple Music‌ Lossless oferece.

Além disso, os AirPods Max não suportam Lossless sem fio. No entanto, a Apple diz que, com o uso de cabo, os auscultadores de 629 euros irão reproduzir áudio Lossless.

O cabo de áudio Lightning para 3,5 mm foi projetado para permitir que os ‌AirPods Max‌ se liguem a fontes analógicas para ouvir filmes e música.

Os ‌AirPods Max‌ podem ser ligados a dispositivos que reproduzem gravações Lossless e Hi-Res Lossless com qualidade de áudio excecional. No entanto, dada a conversão de analógico para digital no cabo, a reprodução não será completamente sem perdas.

‌O Apple Music‌ Lossless e Dolby Atmos estarão disponíveis em junho com mais de 20 milhões de faixas com suporte para áudio Lossless e milhares de faixas com suporte para Dolby Atmos.

