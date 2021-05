Apple lança o iOS 14.6 com algumas novidades para Podcasts e não só!

Como estava prometido, a Apple lança agora uma nova versão do iOS. Depois de 3 rondas de melhoramentos em versões beta, a empresa colocou na semana passada a versão RC e agora está, para todos, disponível o iOS 14.6.

Uma das grandes novidades é o lançamento de assinaturas de podcasts para canais e programas individuais. Mas há mais!

Esta atualização, além das assinaturas dos canais individuais de Podcasts, traz pequenas alterações no funcionamento dos Airtags. Além disso, adiciona também algo interessante ao grupo de Acessibilidade. É hora de atualizarem o vosso sistema operativo do iPhone.

Podcasts

Suporte para assinaturas de canais e programas individuais.

AirTag e Encontrar

Opção no modo perdido para adicionar um endereço de e‑mail em vez de um número de telefone para AirTags e acessórios da rede Encontrar.

Visualização do número de telefone parcialmente dissimulado do proprietário quando se toca no AirTag com um dispositivo compatível com NFC.

Acessibilidade

Os utilizadores do controlo por voz podem desbloquear o iPhone pela primeira vez após reiniciar o dispositivo usando apenas a voz.

Esta atualização também resolve os seguintes problemas:

Podia não ser possível desbloquear com o Apple Watch depois de usar Bloquear iPhone no Apple Watch.

Os lembretes podiam aparecer como linhas em branco.

As extensões de bloqueio de chamadas podiam não aparecer nas Definições.

Os dispositivos Bluetooth podiam ocasionalmente terminar a ligação ou enviar áudio para outro dispositivo durante uma chamada ativa.

O iPhone podia ter um nível de desempenho reduzido durante o arranque.

Shazam App Clip

Outras novidades encontram-se, por exemplo, no Shazam. Este serviço, que foi adquirido pela Apple em 2017, foi totalmente integrado ao iPhone e iPad no ano passado com o iOS 14.2.

Conforme vimos na altura, o serviço tem, desde então, um novo botão para identificar as músicas diretamente da Central de Controlo. Agora com o iOS 14.6, a Apple expandiu essa integração e a transformou num App Clip com informações sobre a música.

O processo de identificação de músicas usando o Shazam permanece o mesmo. Tudo o que o utilizador tem de fazer é ir à Central de Controlo e tocar no ícone Shazam. Agora, em vez de receber uma notificação que o redireciona para um site. Dentro, o utilizador verá os detalhes da música através de uma aplicação de clipes do Shazam.

Além deste sistema operativo, a Apple atualizou também as versões iPadOS 14,6, watchOS 7,5, tvOS 14.6, macOS Big Sur 11,5 e HomePod 14,6.