Apple lançou iOS 14.6 RC, watchOS 7.5 RC, Big Sur 11.4 RC, entre outros

Ao contrário do que aconteceu com o iOS 14.5, a nova versão iOS 14.6 teve apenas 3 versões beta e já foi lançada a versão final para os programadores. Assim, há algumas horas, a Apple entregou a versão Release Candidate das suas versões dos sistemas operativos. Portanto, se tem acesso a estas versões, pode já instalar o iOS 14.6 RC, watchOS 7.5 RC, Big Sur 11.4 RC, tvOS 14.6 RC e HomePod 14.6.

Nesta versão, além da correção de bugs, a Apple traz o suporte para Apple Music Lowless, Áudio Espacial e suporte para Dolby Atmos.

A Apple deverá muito em breve (provavelmente já na próxima segunda-feira) lançar para o público em geral o iOS 14.6. Para já, a empresa disponibilizou aos programadores uma versão final RC.

São poucas novidades de fundo, mas há sobretudo várias correções de bugs e a preparação para o Apple Music HiFi que a marca vai lançar para todos os assinantes da plataforma sem que haja um aumento do preço.

O que há de novo no iOS 14.6?

Apple Card Família

Apple Card pode ser partilhado até cinco pessoas, incluindo qualquer pessoa com 13 anos de idade ou mais no seu grupo de Partilha Familiar

Apple Card Family adiciona apoio às famílias para acompanhar as despesas, gerir as despesas com limites e controlos opcionais, e criar crédito em conjunto

Podcasts

Apoio à assinatura de canais e espetáculos individuais

AirTag e Encontrar o Meu

Opção de modo perdido para adicionar um endereço de e-mail em vez de um número de telefone para o AirTag e acessórios da Rede Encontrar

O AirTag mostrará o número de telefone parcialmente mascarado do proprietário quando estiver sob escuta com um dispositivo com capacidade NFC

Acessibilidade

Os utilizadores do Voice Control podem desbloquear o seu iPhone pela primeira vez após um reinício utilizando apenas a sua voz

Esta versão também resolve:

Desbloqueio com o Apple Watch pode não funcionar após a utilização do iPhone Lock no Apple Watch

Lembretes podem aparecer como linhas em branco

As extensões de bloqueio de chamadas podem não aparecer nas Definições

Os dispositivos Bluetooth podem por vezes desligar-se ou enviar áudio para um dispositivo diferente durante uma chamada ativa

O iPhone pode ter um desempenho reduzido durante o arranque

O que há de novo no watchOS 7.5 RC?

Acesso ao conteúdo da subscrição na aplicação Podcasts

O Apple Card permite aos membros acompanhar as despesas, gerir os gastos e criar crédito juntamente com um grupo de Partilha Familiar

Apoio para a aplicação ECG no Apple Watch Series 4 ou posterior na Malásia e Peru

Apoio a notificações de ritmo cardíaco irregular na Malásia e no Peru

O que há de novo no Big Sur 11.4 RC?

Podcasts

As assinaturas do Apple Podcasts estão disponíveis para compra através de assinaturas mensais e anuais

Os canais agrupam coleções de espetáculos de criadores de podcasts

Esta versão também resolve:

Os favoritos no Safari podem ser reordenados ou movidos para uma pasta que pode aparecer oculta

Alguns sites podem não ser exibidos corretamente após o seu Mac acordar da pausa

Não podem ser incluídas palavras-chave ao exportar uma fotografia a partir da aplicação Fotos

A pré-visualização pode ficar sem resposta ao pesquisar documentos PDF

MacBook de 16 polegadas pode ficar sem resposta ao jogar Civilização VI

O que há de novo no tvOS 14.6 RC e HomePod 14.6 RC?

Tanto o tvOS 14.6 quanto o HomePod 14.6 oferecem correções de bugs. Com o anúncio de hoje do Apple Music Lossless, o tvOS 14.6 e o ​​HomePod 14.6 serão capazes de oferecer suporte a áudio de alta qualidade quando o serviço for lançado em junho.

HomePod 14.6 é a segunda atualização da coluna inteligente da Apple recebida após ter sido descontinuado há dois meses.

