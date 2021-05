Bill Gates, uma história de sucesso na Microsoft e filantropia terminará em escândalo sexual?

Bill Gates tem o seu nome associado à história da Microsoft como um dos “pais” da empresa que fundou em 1975 ao lado de Paul Allen. Seguindo o seu caminho até ao lugar de homem mais rico do mundo, tornou-se numa referência de filantropia tendo mesmo sido considerado o “homem mais generoso do mundo“. A seu lado esteve sempre associada Melinda Gates com quem partilha a fundação Bill & Melinda Gates.

No entanto, há poucos dias, o casal anunciou a separação e não tardaram em surgir denúncias de relações extraconjugais e outros comportamentos impróprios. Estará esta história de uma vida de sucessos prestes a terminar?

O sucesso de um filantropo atrás de uma das empresas mais valiosas do mundo

Bill Gates é hoje uma das pessoas mais ricas do mundo, em termos de fortuna pessoal. Mas este dinheiro todo não o afastou de causas nobres e de ter uma voz no mundo que sempre vimos lutar por um muito melhor em várias áreas. Em 2008, ao fim de anos à frente da Microsoft, anunciou a sua saída para se dedicar aos seus projetos filantrópicos, nomeadamente à fundação que partilhada do seu nome e da sua esposa, Bill & Melinda Gates Foudation.

Terei quatro vezes mais tempo para rever estratégias sobre o que fazemos na educação, luta contra doenças, agricultura, micro-créditos e as aparições em público terão que ver na sua maior parte com a Fundação, assim como as minhas viagens serão para África e a Índia

Estas foram algumas das palavras que teceu na altura, aquando da sua saída da empresa.

Poucos anos mais tarde, Bill Gates foi nomeado o homem mais generoso do mundo. A sua riqueza foi utilizada para causas maiores o mundo acabou por beneficiar deste ato de altruísmo, fazendo jus a uma frase associada a Andrew Carnegie, filantropo e empresário do século XIV, que considerava que quem morresse rico morria desgraçado:

Nenhum homem pode tornar-se rico sem enriquecer outros.

É o desmoronar do império de Bill Gates?

No início do mês de maio, o casal Bill e Melinda Gates anunciou a separação depois de 27 anos de casamento, garantindo a continuidade da fundação. Mas, depois deste anúncio, várias notícias têm sido divulgadas que colocam Bill Gates numa posição bastante complicada.

Assédio sexual a funcionárias, relações extra conjugais e uma amizade com Jeffrey Epstein, poderão desvendar um lado obscuro deste homem de sucesso. Aliás, as notícias dão conta de que Bill Gates foi afastado do conselho de administração da Microsoft em 2020, devido a uma denúncia associada a um relacionamento íntimo com uma funcionária, 20 anos antes.

A Microsoft recebeu uma denúncia na segunda metade de 2019 a relatar que Bill Gates pretendia iniciar um relacionamento íntimo com uma funcionária em 2000

Depois do divórcio, além deste caso, existem outras denúncias de assédio sexual e ainda o envolvimento com Jeffrey Epstein, que morreu em 2019 na prisão. Estava detido por estar envolvido num esquema de tráfico sexual e abuso de menores.

Não se prevê ainda o desfecho desta história, no entanto, o nome de Bill Gates poderá ficar para sempre manchado por estas denúncias.