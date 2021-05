Apple lança primeiras betas do iOS 14.7, iPadOS 14.7, watchOS 7.6, macOS Big Sur 11.5…

Antes dos lançamentos públicos do iOS 14.6, iPadOS 14.6, tvOS 14.6, watchOS 7.5 e macOS Big Sur 11.4, a Apple semeou uma nova série de betas para programadores, incluindo iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7, watchOS 7.6 e ‌macOS Big Sur‌ 11,5.

Dentro de dias os utilizadores de dispositivos Apple irão receber o novo iOS 14.6, com algumas novidades, entre elas o novo suporte para Apple Music Lossless, mas já se preparar o passo seguinte.

iOS 14.7 beta 1 e restante equipa… está lançado

O iOS e o iPadOS 14.7 podem ser descarregados através do Apple Developer Center ou via OTA, para quem estiver eleito a receber estas versões.

O ‌macOS Big Sur‌ 11.5 pode ser descarregado recorrendo ao sistema de Atualização de Software nas Preferências do Sistema após a instalação do perfil adequado do Apple Developer Center.

No que toca ao tvOS 14.7 pode ser descarregado na Apple TV através de um perfil que está instalado usando o Xcode. O watchOS 7.6 pode ser descarregado através da app Watch, no iPhone, ou diretamente no smartwatch.

Para já não há nenhuma informação sobre o que há de novo nestas atualizações de software. Contudo, à medida que se forem descobertas novidades iremos atualizar este artigo. Se notarem novidades, partilhem no comentários.

Leia também: