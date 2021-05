Tesla enfrenta multa elevada na Noruega por reduzir velocidades de carregamento da bateria

A Noruega é o país onde mais de metade dos carros vendidos já são elétricos e desses a grande fatia vai para a Tesla. Contudo, o país condenou a empresa americana a pagar 136.000 coroas suecas (cerca de 13 mil euros) a cada cliente, por diminuir as velocidades de carregamento.

O caso poderá envolver milhares de clientes com carros Tesla Model S fabricados entre 2013 e 2015.

Tesla poderá pagar uma multa de vários milhões na Noruega

Segundo o que foi revelado, uma atualização de software de 2019 afetou a duração da bateria em veículos Tesla Model S fabricados entre 2013 e 2015.

De acordo com o site Nettavise, este comportamento gerou reclamações de dezenas de proprietários noruegueses ao conselho de conciliação do país. Como resultado, os clientes relataram ter agora um alcance reduzido e velocidades de carregamento mais lentas na rede Supercharger da empresa. Confrontada com esta acusação, a Tesla não apresentou uma resposta, e o caso foi decidido a favor dos queixosos no passado dia 29 de abril.

Assim, a Tesla ficou obrigada a pagar a cada cliente cerca de 13 mil euros para resolver a reclamação. O jornal online Nettavisen observa que este Model S específico vendeu cerca de 10 mil unidades durante o período em questão, tornando esta multa potencialmente muito cara para a Tesla.

Não houve ainda qualquer resposta por parte da marca americana de carros elétricos. Assim, a ordem, que foi anunciada em 17 de maio, dá à Tesla até ao dia 30 de maio para pagar a multa. No entanto, a empresa pode ainda entrar com um recurso no conselho de Oslo.

Além da Noruega também há queixas nos EUA

A Tesla enfrenta reclamações semelhantes nos EUA, onde os clientes apresentaram uma ação judicial coletiva contra a empresa alegando velocidades de carregamento mais lentas em veículos de modelos mais antigos. O processo, que foi instaurado no tribunal federal do Norte da Califórnia, alega fraude e procura o estatuto de ação coletiva para os proprietários de veículos da geração mais antiga cujo alcance foi reduzido, alguns em até 40 milhas (cerca de 64 km).

A Noruega é um dos maiores mercados de veículos elétricos do mundo. Durante vários anos, a Tesla foi a marca que mais vendeu no país, mas foi recentemente ultrapassada pela Volkswagen. A Noruega utiliza enormes incentivos fiscais para ajudar a atingir o seu objetivo de assegurar que todos os veículos novos vendidos sejam isentos de emissões até 2025.

