Funcionários da Domino’s Pizza na Holanda podem escolher receber o salário em Bitcoins

O mercado das criptomoedas tem sido de facto um dos temas mais ‘quentes’ do mundo tecnológico. E, provavelmente, a realidade financeira que atualmente conhecemos poderá mudar aos poucos daqui para a frente.

Um dos muitos sinais dessa mudança é que agora os funcionários da Domino’s Pizza já podem escolher receber os seus salários em Bitcoins.

Mesmo com os altos e baixos, as criptomoedas são um mercado aliciante e que desperta muita curiosidade nos utilizadores. Tal como em tudo o que é polémico, também as moedas digitais têm o grupo das pessoas que as defendem e o seu contrário.

No entanto o mundo e os seus serviços já começam a proceder a ajustes para receber e integrar este meio de pagamento nos seus sistemas. Exemplo disso é o PayPal e o Visa.

Funcionários de pizzaria na Holanda podem ser pagos em Bitcoins

A Domino’s Pizza é uma conhecida empresa norte-americana de alimentação fundada em 1960. Mas a cadeia de restaurantes não parou no tempo e tenta atualizar-se às tendências atuais.

Neste sentido, os funcionários da Domino’s Pizza da Holanda já podem escolher receber o seu salário em Bitcoins. Segundo as informações, os trabalhadores podem então escolher entre serem pagos em euros ou nesta moeda digital.

A lei holandesa define que o salário mínimo no país deverá ser pago em euros. No entanto, caso os trabalhadores ganhem mais do que o salário mínimo, podem escolher receber o ‘extra’ em Bitcoins.

De acordo com Jonathan Gurevich, coproprietário da Immensus, responsável por 16 lojas da Domino’s Pizza:

Somos uma empresa moderna e trabalhamos com muitos funcionários jovens. Ouvimo-los falarem sobre Bitcoin e queremos oferecer-lhes a oportunidade de possuírem criptomoedas.

Este é então assim mais uma pequena mudança num caminho que poderá ser inevitável, contudo ainda necessita de uma maior e mais consistente regulação.

Aceitaria que o seu salário fosse pago em Bitcoin?

