PayPal também vai começar a permitir o pagamento com criptomoedas

O popular serviço PayPal anunciou nesta terça-feira que vai permitir que os utilizadores comecem a fazer os seus pagamentos com criptomoedas.

Depois da Visa também ter recentemente anunciado esta novidade, o PayPal torna-se assim em mais uma via que os adeptos das moedas digitais têm ao dispor para realizar as suas transações. No entanto, e para já, esta possibilidade abrange apenas os consumidores dos EUA.

PayPal vai permitir pagamentos com criptomoedas

O PayPal anunciou nesta terça-feira, dia 30 de março, que vai começar a permitir que os consumidores norte-americanos usem as suas criptomoedas para fazer pagamentos nas diversas plataformas de comércio online em todo o mundo. Este passo pode assim contribuir para um aumento significativo da utilização de ativos digitais no comércio do dia-a-dia.

Em suma, os clientes que tenham as moedas digitais Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash e Litecoin nas carteiras digitais do PayPal, poderão convertê-las em moedas fiduciárias para realizar as suas compras.

Segundo o PayPal, este serviço designa-se “Checkout with Crypto” e ficará disponível para todos os seus 29 milhões de comerciantes nos próximos meses. À Reuters, o presidente e CEO do PayPal, Dan Schulman, adiantou que:

Esta é a primeira vez que pode usar criptomoedas da mesma forma que usa um cartão de crédito ou débito dentro da carteira do PayPal.

Schulman adianta ainda que:

Consideramos que é um ponto de transição onde as criptomoedas deixam de ser predominantemente uma classe de ativos que o utilizador compra, mantém e ou vende para se tornar numa fonte de financiamento legítima para fazer transações no mundo real para milhões de comerciantes.

Segundo as informações, a empresa não irá cobrar aos utilizadores nenhuma taxa de transação nestes pagamentos. No entanto, apenas um tipo de moedas digitais poderá ser usado em cada compra.

Para já o serviço será disponibilizado para o mercado norte-americano, mas poderá ser também alargado a outros países.

Leia também: