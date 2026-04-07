Atenção: nova burla em nome da Autoridade Tributária (PGR alerta)
A Procuradoria-Geral da República (PGR) lançou um alerta para uma nova campanha de burla informática que está a circular em Portugal e que utiliza o nome da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para enganar vítimas.
O esquema recorre ao envio massivo de mensagens, principalmente através de WhatsApp e email, com o objetivo de convencer os destinatários de que têm dívidas fiscais por regularizar.
Como funciona esta burla?
Segundo a PGR, os criminosos enviam mensagens fraudulentas a informar que existe um pagamento em atraso à AT. O conteúdo inclui normalmente um link que direciona a vítima para uma página falsa, muito semelhante ao Portal das Finanças.
Ao aceder, a vítima é levada a inserir dados sensíveis, como o número de contribuinte e credenciais de acesso. Depois, surge uma suposta dívida com indicação de pagamento imediato.
Para aumentar a pressão, os burlões recorrem a mensagens como:
- “Pagamento expira hoje”
- “Evite penhora”
- “Pagar agora”
A PGR alerta que esta campanha é mais agressiva do que outras anteriores. As páginas fraudulentas simulam com grande detalhe os sistemas oficiais e apresentam referências para pagamento via Multibanco ou homebanking.
Além disso, os contactos utilizados podem surgir com números ocultos ou cartões pré-pagos, dificultando a identificação dos autores.
Como se proteger?
A própria Autoridade Tributária já tinha alertado para esquemas semelhantes e deixa recomendações importantes:
- Nunca clique em links enviados por SMS ou email
- Não introduza dados pessoais fora do Portal das Finanças
- Desconfie de mensagens com caráter urgente
- Verifique sempre diretamente no site oficial da AT
As autoridades reforçam que a AT não solicita pagamentos nem dados pessoais através de links enviados por mensagem.