Atenção: nova burla em nome da Autoridade Tributária (PGR alerta)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) lançou um alerta para uma nova campanha de burla informática que está a circular em Portugal e que utiliza o nome da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) para enganar vítimas.

O esquema recorre ao envio massivo de mensagens, principalmente através de WhatsApp e email, com o objetivo de convencer os destinatários de que têm dívidas fiscais por regularizar.

Como funciona esta burla?

Segundo a PGR, os criminosos enviam mensagens fraudulentas a informar que existe um pagamento em atraso à AT. O conteúdo inclui normalmente um link que direciona a vítima para uma página falsa, muito semelhante ao Portal das Finanças.

Ao aceder, a vítima é levada a inserir dados sensíveis, como o número de contribuinte e credenciais de acesso. Depois, surge uma suposta dívida com indicação de pagamento imediato.

Para aumentar a pressão, os burlões recorrem a mensagens como:

“Pagamento expira hoje”

“Evite penhora”

“Pagar agora”

A PGR alerta que esta campanha é mais agressiva do que outras anteriores. As páginas fraudulentas simulam com grande detalhe os sistemas oficiais e apresentam referências para pagamento via Multibanco ou homebanking.

Além disso, os contactos utilizados podem surgir com números ocultos ou cartões pré-pagos, dificultando a identificação dos autores.

Como se proteger?

A própria Autoridade Tributária já tinha alertado para esquemas semelhantes e deixa recomendações importantes:

Nunca clique em links enviados por SMS ou email

Não introduza dados pessoais fora do Portal das Finanças

Desconfie de mensagens com caráter urgente

Verifique sempre diretamente no site oficial da AT

As autoridades reforçam que a AT não solicita pagamentos nem dados pessoais através de links enviados por mensagem.

PGR