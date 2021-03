Visa vai começar a aceitar pagamentos com criptomoedas

A Visa revelou nesta segunda-feira que vai começar a permitir o pagamento de transações através de criptomoedas. Esta atitude abre assim mais uma via para a utilização das moeda digitais e mostra também a crescente aceitação e inclusão das mesmas no mercado financeiro.

Para já este é um projeto piloto da Visa, que contará com uma parceria com a plataforma de pagamentos Crypto.com.

As criptomoedas trouxeram uma nova visão sobre a dinâmica económica e financeira do mundo. Há atualmente muitas pessoas interessadas neste segmento, mas muitas outras ainda não sabem muito bem do que se trata.

Neste momento são mais de 4.000 as moedas digitais a circular. E já começam a surgir outras formas de as usar mais facilmente.

Visa vai permitir pagamentos com criptomoedas

A Visa anunciou nesta segunda-feira, 29 de março, que vai permitir o uso de criptomoedas para efetuar transações na sua rede de pagamentos. Esta novidade reforça a aceitação e inclusão das moedas digitais pela indústria financeira mais tradicional e convencional.

Numa fase inicial, a empresa vai começar por usar a USD Coin (USDC), uma criptomoeda estável difundida em dólares americanos. No seu comunicado oficial, a entidade adianta que as transações são feitas por Visa através da Ethereum, uma das blockchains de código aberto mais usadas ativamente.

O projeto piloto da Visa acontece através de uma parceria com a plataforma de pagamentos Crypto.com, um dos maiores serviços de criptografia do mundo. Assim, quando alguém pagar algo usando para isso um cartão Visa, a transação será cobrada diretamente em USDC, eliminado também os custos de conversão.

Segundo explica Jack Forestell, vice-presidente executivo da Visa:

As fintechs cripto-nativas procuram parceiros que entendam os seus negócios e as complexidades de fatores da moeda digital.

O executivo adianta que este é um marco importante para atender às necessidades das fintechs (junção dos termos ‘financeiro’ e ‘tecnologia’) que gerem os seus negócios com criptomoedas estáveis. Segundo afirma, este é um processo que potencia os serviços prestados pela empresa financeira.

É uma extensão daquilo que fazemos diariamente, facilitando com segurança os pagamentos feitos com todas as moedas diferentes em redor do mundo.

Referiu Jack Forestell

Como consequência, após o anúncio da Visa, a popular criptomoeda Bitcoin teve um aumento de 4,5%, chegando a valer cerca de 58.300 dólares.