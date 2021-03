IRS: Entrega da declaração começa já dia 1 de abril! Há novidades…

É já no próximo dia 1 de abril que os contribuintes podem começar a entregar a sua declaração de IRS e muitos serão abrangidos pelo IRS automáticos.

No entanto, este ano há algumas novidades no que diz respeito ao preenchimento e também aos reembolsos, que chegam mais cedo.

É já esta quinta-feira que os contribuintes podem começar a entregar a declaração de IRS respeitante aos rendimentos de 2020. Este ano há algumas novidades que passam, por exemplo, pelo reembolso mais rápido, por existirem mais contribuintes isentos e por haver um aumento de deduções a partir do segundo filho.

Reembolsos chegam “mais cedo”

Os contribuintes que tenham dinheiro a receber do IRS deverão ser reembolsados mais cedo este ano, confirmou fonte oficial das Finanças ao JN/Dinheiro Vivo.

É expectável que este ano a campanha de IRS decorra como nos anos mais recentes e sem os constrangimentos ocorridos no ano passado devido ao início do surto pandémico que coincidiu com o início da campanha de IRS

Mais contribuintes isentos

Foi uma proposta introduzida no Orçamento do Estado para este ano, mas com efeitos nos rendimentos declarados em 2020 e deverá abranger um universo de mais 20 mil contribuintes. Se os rendimentos forem até 9315,01 euros o contribuinte não paga imposto.

Reformados (com pensões do estrangeiro) passam a pagar 10%

Com o fim da isenção de IRS para as pensões do estrangeiro auferidas em Portugal terminou e os reformados (residentes não habituais) passam a pagar uma taxa de 10%.

Jovens – Primeiro ano de desconto

Os jovens, entre os 16 e 26 anos têm direito a uma isenção de IRS a incidir sobre 30% do rendimento no primeiro ano, 20% no segundo e 10% no terceiro e último. De referir que o montante total de rendimento não pode ultrapassar os 29 179 euros brutos anuais.

Dedução aumenta a partir do segundo filho

Cada filho com mais de três anos “tem” um desconto de 600 euros no IRS. Se tiver idade até aos três anos (até 31 de dezembro), a redução é de 726 euros. Para as famílias com dois ou mais filhos, o desconto de 726 euros passa a 900 euros para o segundo filho e seguintes, desde que tenham idade até três anos, independentemente da idade do primeiro.

IRS automático irá abranger mais de 250 mil pessoas

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, o IRS automático chega a mais contribuintes, abrangendo este ano cerca de 250 mil pessoas, incluindo trabalhadores independentes.

Estamos a falar de 3,6 milhões de pessoas que passam a constituir esse universo potencial

Revelou António Mendonça Mendes, em entrevista ao Dinheiro Vivo/TSF.

