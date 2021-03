Os SoC ARM conquistam o mercado dos PCs de forma firme e as propostas, como as da Qualcomm começam a surgir. A sua capacidade está a ser mostrada como já se viu nos últimos meses. Se as principais propostas chegam pela Apple, a verdade é que há mais propostas.

A Qualcomm tem já as suas ofertas, mas agora surgiu o que poderá ser a sua próxima proposta. O SoC ARM que vai elevar o Windows 10 parece estar já em testes e apareceu agora nos primeiros resultados das avaliações de benchmark.

Microsoft também já trabalha com SoC ARM

Antes da Apple revelar o seu SoC M1 e as suas primeiras marcas, já a Microsoft e a Qualcomm tinham propostas no mercado. Estas baseavam-se na versão do Windows 10 dedicada ao ARM, mas tinham ainda limitações, nomeadamente no que toca à compatibilidade das aplicações.

Agora, e do que é possível ver nos primeiros testes de benchmark, estará a chegar uma nova proposta. Esta volta a surgir pela mão da Qualcomm e será usada como base para os próximos PCs a serem lançados. É uma evolução do que já existe, com melhorias óbvias.

Testes de benchmark da Qualcomm surgem

Da informação presente no Geekbench, a Qualcomm terá já em testes a terceira geração do seu SoC Snapdragon 8cx. Este conseguiu nos testes uma pontuação de 982 pontos no que toca à avaliação de um núcleo e de 4918 nos de multi-nucleo.

Espera-se que o SoC ARM chegue em breve, nas propostas Always Connected que os fabricantes preparam. Terá uma velocidade de relógio de 2.69 GHz e será composto por 8 núcleos. Infelizmente estes resultados não apresentam mais dados da terceira geração do Snapdragon 8cx.

Há ainda muito trabalho a ser realizado

Apesar de estarem ainda longe dos resultados que a Apple tem no M1, estes valores mostram uma melhoria grande face ao que resultados anteriores. A grande lacuna parece mesmo ser no que toca à utilização nos casos de apenas 1 núcleo.

Sendo esta uma versão inicial e ainda de testes, esperam-se que estes resultados melhorem em breve. A Qualcomm irá certamente aprimorar o seu SoC e o desempenho irá certamente aumentar, para assim tirar ainda mais do Windows 10 para ARM da Microsoft.