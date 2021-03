A Google trata o seu serviço de mapas como um ativo único e essencial. Dá-lhe novidades constantes e que ultrapassam o que é visível e óbvio para a maioria dos utilizadores. Aplica toda a sua tecnologia para o melhorar e para melhorar o que oferece.

Com constantes mudanças e melhorias, a Google tem preparado para os próximos tempos muitas novidades. Está a querer redefinir o que é um mapa e vai dar-lhes mais informações e usar a IA para que estes sejam melhores.

O Google Maps parece estar em constante mudança e melhoria. Mais do que alterações às interfaces e às funcionalidades, surgem mais informações que podem ser úteis para os utilizadores. Esse momento parece voltar a chegar com muitas novidades a caminho.

Orientar-se de forma visual dentro de portas

A primeira e mais interessante conjuga o já conhecido Live View com a localização indoor. Quer dar aos utilizadores a capacidade de se orientarem em espaços fechados, recorrendo às imagens, algo que depois de torna natural.

Reconhecendo o espaço onde o utilizador está, fica simples orientar os utilizadores com informações adicionais e contextualizadas. Esta novidade está já disponível em alguns aeroportos dos EUA e em breve será alargada para outros espalhados pelo planeta.

Mais informação presente no mapa dos utilizadores

Ao longo dos anos, a Google tem adicionado camadas de informação aos seus mapas. Temos já informações de trânsito, do Street View e até da COVID-19. Agora, a gigante das pesquisas quer ir mais longe, com a informação do tempo e da qualidade do ar.

Com uma simples camada, como nos habituámos, temos a previsão do tempo, para estarmos preparados. Ao mesmo tempo, e da mesma forma, temos também acesso a dados sobre a qualidade do ar nos locais que vamos visitar.

Rotas mais ecológicas para as viagens

Com uma preocupação crescente com o ambiente, é natural que os mapas da Google sigam este caminho. Se já antes tínhamos presentes os pontos de carregamento de carros elétricos, há muito mais a chegar.

Com recurso à IA, a Google vai em breve ter mais um modelo para cálculo das suas rotas. Desta vez irá ter em conta todos os elementos que podem tornar uma rota mais ecológica, com menores consumos de combustível e com uma distância menor. Esta é uma das melhores alterações dos últimos anos.

Todas estas novidades vão chegar nos próximos meses, melhorando ainda mais os mapas da Google e o que oferecem. Portugal poderá estar na lista de países que recebem as novas funcionalidades, mas ainda não existe nenhuma certeza ou confirmação.