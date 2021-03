Dica: Que versão do Windows 10 tem instalada? É muito simples de saber

Conhecer o Windows 10 e os seus componentes é essencial para quem faz a gestão do sistema. Só assim é possível instalar as versões corretas das atualizações e todos os restantes elementos em que o sistema se baseia.

Uma das informações mais simples e mais básicas que é necessário saber é mesmo a versão do Windows 10. Existem muitas que podem estar presente e que acompanharam o computador no momento da compra. Assim, hoje explicamos com podem saber que versão do Windows 10 tem instalada.

Informação importante do sistema operativo

Por norma, ao falarmos do Windows 10 referimos sempre como um sistema operativo e não se especifica a versão. Esta informação é essencial para quem faz a sua gestão, uma vez que só desta forma consegue saber a que recursos tem disponíveis e quais pode usar.

Assim, importa ter presente a versão do sistema da Microsoft que está presente. Esta é uma informação simples de obter e que com um simples comando pode ser apresentada e recolhida para posterior utilização pelo utilizador.

Um simples comando revela tudo sobre a versão

Tudo começa com o carregar no botão da pesquisa do Windows 10, que fica ao lado do Menu Iniciar do Windows 10. Caso não tinham presente esta pesquisa, podem chamar a janela para correr comandos, com o atalho Win + R.

Nesta janela ou na pesquisa devem agora escrever o comando winver. Será então mostrado a app que devem executar para terem acesso aos dados que estão a procurar no Windows 10. De imediato será aberta uma nova janela com a informação.

Mais dados sobre o Windows 10 instalado

Aqui têm a informação se é a versão Home, Pro ou outra, bem como o número da versão instalada e a build correspondente. Caso seja uma versão do programa Insiders está também presente a data em que a build vai expirar. Por fim, têm presente a informação de registo desta versão.

Esta é uma informação importante e que facilmente podem obter, como é visível. Com um simples comando no Windows 10 acedem aos dados e podem depois tomar as decisões corretas para manter o sistema atualizado.