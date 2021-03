No evento de hoje esperamos ansiosamente a chegada do Mi MIX, mas antes a empresa ainda tem novidades para dar a conhecer ao mundo. Depois de 10 anos, o logo “mi” sofreu uma alteração.

Venha conhecer o novo logo.

A mudança de logo

A Xiaomi começou o evento a anunciar uma grande mudança para a marca. O seu logo “mi” que era utilizado há já 10 anos, foi finalmente mudado. Esta mudança chega depois de ter existido já uma alteração na fonte usada na palavra Xiaomi. As diferenças são essencialmente no quadrado laranja que passa a ser arredondado.

Todo o conceito do novo design foi explicado e para a Xiaomi representa um passo importante para a nova fase da marca.

O novo logo com linhas curvas vem acompanhar as linhas dos novos produtos da empresa e parte do conceito da palavra “Alive” e da forma como as pessoas estão “vivas” para a tecnologia.

Assista ao evento:

Conheça a nova Mi Smart Band 6